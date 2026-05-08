Socialsekreterare till Mottagningsenheten
Gävle kommun, Individ, familj och arbete / Socialsekreterarjobb / Gävle Visa alla socialsekreterarjobb i Gävle
2026-05-08
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Individ, familj och arbete i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Mottagningsenhetens huvudsakliga uppdrag är att vara en gemensam ingång för socialnämndens myndighetsutövning avseende individ- och familjeomsorg. Hit kan man vända sig om man behöver hjälp i en socialt svår situation, känner oro för någon i sin närhet eller vill rådgöra i social frågor. Mottagningsenheten ansvarar för att nya anmälningar och ansökningar tas emot, handläggs och bedöms noggrant. Vid behov av vidare utredning och stöd fattas beslut om utredning, vilken överlämnas till utredningsenheter. Vid behov ansvarar enheten också för akuta skyddsåtgärder tillsammans med interna och externa aktörer.
Vi är idag cirka 20 medarbetare som arbetar på enheten fördelat på enhetschef, 1:e socialsekreterare, socialsekreterare samt administratörer. Vi är en arbetsgrupp där alla hjälps åt, utvecklar varandra och där den ena dagen inte är den andra lik.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-08Arbetsuppgifter
Tycker du om att skapa relationer, fatta beslut och tillhöra en arbetsgrupp som månar om varandra och våra medborgare? Vill du göra skillnad på riktigt? Kom och jobba med oss!
Som socialsekreterare vid enheten möter du alla åldersgrupper och din huvudsakliga uppgift blir att bedöma om en utredning ska inledas eller inte. Mottagningsenheten är som regel vägen in för dem som kommer i kontakt med socialtjänsten. Vi månar om att denna kontakt ska bli så positiv som möjligt för den sökande, oavsett anledning till en kontakt med oss. Tempot är ofta högt och arbetsuppgifterna varierande. Arbetet bedrivs i huvudsak utifrån lagstiftningarna Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta emot orosanmälningar och ansökningar,
* Förhandsbedöma inkomna orosanmälningar samt agera till skydd vid akuta situationer.
* Handlägga begäran om yttrande enligt Lagen om unga lagöverträdare (LuL), samt begäran om yttrande i körkortsärende från Transportstyrelsen.
* Att vara en konsultativ ambassadör för socialnämnden genom att ge information, vägledning och rådgivning till samverkanspartners och enskilda.
Som nyanställd erbjuds du en introduktion, tillsammans med en mentor, som anpassas utifrån dina tidigare erfarenheter. Introduktionen är en del av socialtjänstens kompetens-och befogenhetstrappa där även Yrkesresan ingår. Yrkesresan är framtagen genom ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans-och stödstrukturer (RSS)Kvalifikationer
För tjänsten krävs socionomexamen, B-körkort och körvana. Du har god dokumentationsvana och har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning enligt SoL och/eller LVU/LVM. Har du erfarenhet av orosanmälningar och förhandsbedömningar är även det meriterade för tjänsten.
För att lyckas i rollen är du:
* Empatisk och professionell i mötet med personer i svåra livssituationer
* Tydlig i din kommunikation och trygg i att motivera bedömningar
* Självständig, strukturerad och flexibel i ett arbete med högt tempo
* Rättssäker och med god förmåga att följa lagar och riktlinjer
* En samarbetsinriktad kollega som bidrar till ett gott arbetsklimat
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
För denna tjänst krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Detta kommer endast att begäras in av slutkandidaten i det sista steget i rekryteringsprocessen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9901406