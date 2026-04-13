Socialsekreterare till Mottagningsenheten
2026-04-13
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-13Beskrivning
Familjeavdelningen består av åtta enheter som arbetar för att ge barn, ungdomar och familjer i Karlstad goda och trygga uppväxtvillkor.
Anställningen tillhör Familjeavdelningens Mottagningsenhet med placering i Mottagningsgruppen. På enheten finns mottagningsgruppen, Socialjouren, Barnahus och Fältgruppen.
I mottagningsgruppen kommer du vara en del av ett team om 10 socialsekreterare, ett team med mycket erfarenhet och hjälpsamhet. Teamet stöttas av ärendehandledare och enhetschef.Dina arbetsuppgifter
Arbetet som socialsekreterare i Mottagningsgruppen innebär att du tar emot och gör förhandsbedömningar av orosanmälningar samt ansökningar gällande barn och unga upp till 18 år. Vi använder Signs Of safety som metod vid våra möten med familjer. Mottagningsgruppen konsulteras av andra myndigheter och verksamheter kring oro för barn och unga. Vi ger råd och stöd till de som kontaktar oss. Vi informerar även förskolor, skolor och hälsovård om myndighetens uppdrag.
Ingår även extern handledning samt fortbildningar- t ex BBIC & Signs Of Safety.Kvalifikationer
För att kunna göra kvalitativa, rättssäkra och kvalificerade bedömningar krävs:
• Socionomexamen
• Flerårig erfarenhet inom barnavården
Som person behöver du vara kommunikativ och strukturerad. Du behöver ha god förmåga att prioritera i ditt arbete, samt vara flexibel och stresstålig. Särskilt beaktande tas också för personliga egenskaper som kompletterar gruppen.
Meriterande är utbildning i BBiC och Signs Of Safety.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Innan vi kan erbjuda dig en anställning begär vi att få se ettutdragfrån polisensbelastningsregister.
Titta gärna på vår film om hur det är att jobba hos oss via nedanstående länk:https://vimeo.com/821189867/b57ae9fbaa
Om Karlstads kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
652 24 KARLSTAD
Karlstad
