Socialsekreterare till Mottagningsenheten
2026-01-30
Vi söker socialsekreterare till vår gemensamma Mottagningsenhet!
Är du en flexibel och serviceinriktad person som vill göra skillnad för barn, unga och vuxna i Hässleholms kommun? Då är kanske du den vi söker!
Vi strävar efter att ha god kvalitet i vårt arbete och hög service för våra medborgare.
Vi utvecklar varandra och har en enhetschef som arbetar nära arbetsgruppen. För oss är en god och hållbar arbetsmiljö en viktig del i arbetet.
Det här erbjuder vi
Socialförvaltningen i Hässleholms kommun har en gemensam mottagningsenhet för barn, unga och vuxna som i ett inledande skede tar emot anmälningar och ansökningar. Du kommer att arbeta med skyddsbedömningar och förhandsbedömningar i de ärenden som kommer in. Arbetet bedrivs i huvudsak utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Som socialsekreterare i Mottagningsenheten möter du medborgare i alla åldersgrupper och din uppgift blir att bedöma behov av skydd och stöd samt om en utredning ska inledas eller inte. I tjänsten ingår även rådgivning och information om socialtjänstens olika möjligheter.
Vår Mottagningsenhet består av sju socialsekreterare och en enhetschef. Vi har varierande arbetslivserfarenhet, vilket bidrar till en bred kompetens i arbetsgruppen. Vi jobbar i ett varierande tempo där vi är måna om varandra och hjälps åt när det behövs. För oss är trivsel och god arbetsmiljö viktigt.
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner så som friskvårdsbidrag, möjlighet att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar och flextid som möjliggör livspusslet.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen och har arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet från mottagningsarbete eller socialt arbete med myndighetsutövning inom IFO, inriktning barn och unga/vuxna. Du har erfarenhet av att möta människor i kris och besitter en god kommunikativ förmåga. Du har bred kunskap om samhällets olika funktioner och socialtjänstens förutsättningar och möjligheter. Du har dokumentationsvana och behärskar det svenska språket väl i såväl tal som skrift. Du behöver ha B-körkort.
Som person har du ett stort engagemang och intresse för att arbeta med socialt arbete. Du har förmågan att möta människor i svåra livssituationer på ett empatiskt och professionellt sätt. Vidare har du god samarbetsförmåga, lätt för att kommunicera och motivera bedömningar som görs. Du planerar, strukturerar och driver ditt arbete självständigt och ber om hjälp vid behov och kan skifta fokus med kort varsel. Självklart arbetar du rättssäkert, serviceinriktat, kreativt och förhåller dig till lagar och riktlinjer som styr vårt uppdrag.
Som en viktig del i en ständigt utvecklande verksamhet välkomnar vi alla sökande då vi vill spegla Hässleholms kommuns alla invånare.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs här
Publiceringsdatum2026-01-30
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på
polisens hemsida.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi på Socialförvaltningen jobbar för att främja människors sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialförvaltningen arbetar med barn- och ungdomsfrågor, budget- och skuldrådgivning, familjerätt, familjerådgivning, familjefrid och missbruksproblematik. Här på socialförvaltningen tror vi på medarbetare som under frihet tar ansvar och levererar den kvalitet som våra invånare förtjänar och förväntar sig.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
