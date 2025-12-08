Socialsekreterare till Mottagningsenheten
Järfälla kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Järfälla Visa alla socialsekreterarjobb i Järfälla
2025-12-08
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Socialförvaltningen i Järfälla
Tillsammans, med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad. Så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Tänker du också i de banorna?
Socialförvaltningen i Järfälla kommun ansvarar för områdena äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg. Vi är engagerade och kompetenta medarbetare som finns till för våra invånare och som vill erbjuda en socialtjänst med god kvalitet.
Mottagningsenheten är en del av individ- och familjeomsorgen och består idag av nio socialsekreterare, en gruppledare och en enhetschef. Till enheten hör också ett kompetensteam som utgörs av två erfarna socialarbetare som arbetar för hela verksamhetsområdet Barn och unga. Vi är en erfaren arbetsgrupp som drivs av utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vårt arbete.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på Mottagningsenheten är din huvudsakliga uppgift att hantera anmälningar rörande barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år. De flesta muntliga anmälningar kommer in till enheten via kommunens servicecenter. Tillsammans med våra kollegor på servicecenter har du en viktig funktion som den första kontakten inom socialtjänsten för medborgaren och för våra samarbetspartners.
Arbetet är varierat och omväxlande och innebär många men kortvariga kontakter med både individer och familjer. Vi lägger stor vikt vid att möta och samtala med de barn och vuxna som anmälan berör. Arbetet bedrivs utifrån ett systemteoretiskt perspektiv och med fokus på vilka resurser, styrkor och risker som finns hos individen, familjen och nätverket. Inom förvaltningen finns flera öppna stödinsatser för enskilda och familjer som vi kan hänvisa till när vi inte inleder utredning.
Vi har regelbunden handledning av extern handledare samt kontinuerlig ärendedragning med gruppledare (enskilt och i grupp). Verksamhetssystem för handläggning och dokumentation sker i LifeCare. Järfälla socialförvaltning har BBIC-licens och allt arbete bedrivs utifrån BBIC.Kvalifikationer
Vi söker medarbetare som delar vår värdering om ett tydligt medborgarperspektiv, det vill säga att vi är till för kommunens invånare. Du har socionomexamen och du bör ha erfarenhet från myndighetsutövning inom socialtjänstens verksamhetsområde helst avseende barn och/eller ungdomar. Du är väl förtrogen med gällande lagstiftning och BBIC och det är meriterande om du har utbildning i Signs of Safety och MI.
Rollen som socialsekreterare kräver att du har god samarbetsförmåga och att du klarar att snabbt ställa om inför nya arbetsuppgifter eller akuta situationer. Du är strukturerad, stabil och har förmåga att sätta dig in i andra människors perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Du har lätt för att kommunicera i tal och skrift och kan anpassa din kommunikation utifrån vad situationen kräver. Du tänker på socialtjänsten i ett helhetsperspektiv och stimuleras av att vara med och utveckla och förbättra din verksamhet.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen in med en ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Läs mer: Jobba i Järfälla! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293705". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryteringssamordnare
Evelina Rasinkangas rekrytering.soc@jarfalla.se Jobbnummer
9632352