Socialsekreterare till Mottagningsenheten
2025-10-14
Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi genomgår en spännande förändring med fokus på att skapa en mer tillgänglig och förebyggande socialtjänst. Nu utökar vi teamet med en socialsekreterartjänst.
På Mottagningen ingår du i ett team med bred kompetens där vi är hjälpsamma och måna om varandra. Gruppen, som för närvarande består av 14 medarbetare i varierande åldrar, erbjuder en kamratlig miljö där humor och ett öppet klimat för dialog är en självklarhet. Vi arbetar med våra invånares bästa i fokus, med oss själva som verktyg. För oss är samverkan, såväl internt som externt, viktigt för att ge våra invånare bästa möjliga bemötande och förståelse för socialförvaltningens uppdrag. Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Mottagningen har som uppgift att ta emot ansökningar, anmälningar och göra skyddsbedömningar och förhandsbedömningar samt att ge råd och stöd i både barn-, ungdoms- och vuxenfrågor. I akuta ärenden förekommer även att vi utför bedömningar om placeringar enligt SOL, LVU och LVM. Mottagningen har också en informerande funktion till andra verksamheter i staden för att öka förståelsen och samverkan mellan socialförvaltningen och andra instanser.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder framför allt ett spännande, viktigt, ansvarsfullt och varierande arbete.
Därutöver erbjuder vi våra medarbetare en individuell introduktionsplan, med tillgång till nära arbetsledning utav en teamledare som stöttar och coachar i det dagliga arbetet.
Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Minst 3 års erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst/IFO
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
Körkort och förmåga att köra bil i tjänsten
Det är meriterande om du har erfarenhet av mottagningsarbete.
För att du ska lyckas och trivas i tjänsten tror vi att du:
Ser möjligheter och har modet att agera när situationen kräver det
Är nyfiken och visar förståelse för andra människor och skapar goda relationer
Kan planera ditt arbete självständigt, hantera deadlines och arbeta effektivt även under press
Har viljan att arbeta flexibelt med olika arbetssätt och tar gemensamt ansvar för gruppens uppgifter.
Har förmågan att tänka och arbeta systemteoretiskt.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
