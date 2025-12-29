Socialsekreterare till mottagningsenhet för vuxna
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2025-12-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Välkommen till oss
Mottagning för vuxna ingår i avdelningen individ- och familjestöd.
Enheten vänder sig till en bred målgrupp och rymmer vuxenmottagning (socialpsykiatri, funktionsnedsättning, skadligt bruk och beroende) och mottagning för ekonomiskt bistånd men innefattar också vräkningsförebyggande arbete, budget- och skuldrådgivning samt bosamordning. Totalt består enheten av 14 medarbetare och enhetschef.
Vi erbjuder
Introduktion, anpassad efter dina behov och tidigare erfarenheter
Möjlighet till löpande kompetensutveckling
Nära och tillgänglig arbetsledning
Ett spännande och meningsfullt arbete
Flexibel arbetstid
Semesterväxling
Sommararbetstid och friskvårdsbidrag.
Du kan också köpa träningskort till stadens träningsanläggningar till förmånligt pris.
Hos oss får du ett viktigt arbete som verkligen kan göra skillnad! Vi sitter i stadsdelsförvaltningens huvudkontor, beläget precis vid tunnelbanestationen Björkhagen och det vackra Nackareservatet. Möjlighet till parkering finns några hundra meter från kontoret.
Din roll
Vi söker dig som vill ha ett stimulerande och omväxlande arbete där du har stor möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling och förbättring. Du har god förmåga att möta klienternas behov och vill bidra till en mottagning som präglas av tillgänglighet, god service och gott bemötande gentemot stadsdelens invånare.
Vuxenteamet inom enheten ansvarar för mottagandet av anmälningar och ansökningar inom verksamhetsområdena funktionsnedsättning, socialpsykiatri och beroende. En annan viktig uppgift teamet har är det vräkningsförebyggande arbetet där vi har ambitiösa mål för stadsdelen. Vuxenteamet har tätt samarbete med andra verksamhetsområden och vid behov arbetar vi teambaserat eller familjeorienterat. Vuxenmottaget består av tre socialsekreterare och är en stabil och mycket erfaren arbetsgrupp där det sällan uppstår vakanser.
Skarpnäcks stadsförvaltning lägger stort värde på att våra invånare får möta en sammanhållen socialtjänst och arbetar utifrån ett familjeorienterat arbetssätt med helhetssyn på varje individ och familj. För att uppnå detta krävs att du har god förmåga att samarbeta med andra aktörer såväl internt som externt och har stark analytisk förmåga och ett nyfiket förhållningssätt.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är:
stabil
strukturerad
samarbetsinriktad
och har:
god förmåga att formulera dig i tal och skrift
ett professionellt bemötande och förhållningssätt
förmåga att skapa kontakt med människor i utsatthet
Det är ett krav att du har socionomexamen samt har erfarenhet av myndighetsutövning inom något av verksamhetsområdena funktionsnedsättning, socialpsykiatri eller skadligt bruk och beroende.
Har du tidigare erfarenhet av mottagningsarbete och/eller ekonomiskt bistånd ser vi det som meriterande. Erfarenhet från stadens system Paraplyet är också meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Mottagning för vuxna Kontakt
Therese Forsberg, enhetschef therese.forsberg@stockholm.se 08-50815418 Jobbnummer
9664349