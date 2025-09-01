Socialsekreterare till Mottagningen för Våldsutsatta
2025-09-01
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller.
Är du intresserad av att arbeta inom området våld i nära relationer? Då finns det ett arbete att söka vid Mottagningen för våldsutsatta (MFV) där vi nu söker socialsekreterare.
Ditt nya jobb
På MFV sätter vi medborgaren i fokus och arbetar målmedvetet med att utveckla verksamheten. Viktiga perspektiv för oss är att synliggöra våldets konsekvenser, både för vuxna och barn, och att ge hopp om att det går att bryta upp från våldet. Utgångspunkten för arbetet är socialtjänstlagen och det särskilda ansvaret för att erbjuda våldsutsatta stöd och hjälp för att förändra sin situation. De aktuella tjänsterna är inom enhetens myndighetsdel.
Din kompetens
Du är utbildad socionom. Har du erfarenhet av tidigare arbete med myndighetsutövning inom området våldsutsatta är det meriterande. Även erfarenhet inom socialtjänsten med liknande arbetsuppgifter är meriterande. Du har lätt för att samarbeta med olika aktörer. Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi erbjuder dig
Som anställd inom Jönköpings kommun får du ta del av en rad olika förmåner. Läs mer om våra förmåner här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
MFV är en verksamhet inom socialtjänsten för personer som blir eller har blivit utsatta för våld av närstående. Närstående kan vara en partner, före detta partner, familjemedlem eller annan släkting. Vi vänder oss till personer över 18 år. MFV är uppdelat i mottagning, utredningsgrupp och öppenvårdsgrupp och du hittar oss i Sofiahuset.
Vi erbjuder dig som medarbetare 7 timmars arbetsdag där arbetet är förlagt till dagtid måndag till fredag, individuell lönesättning samt handledning. Du kommer att ha ett nära samarbete med enhetens andra 1:a socialsekreterare samt enhetschef.
Bra att veta
Vi söker nu en socialsekreterare, heltid, med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda till dagtid måndag till fredag.
I din ansökan vill vi att det finns ett CV samt bifogat examensbevis och aktuella tjänstgöringsintyg. All din tjänstgöring ska kunna styrkas med intyg där det framgår befattning och vilken omfattning du arbetat. Även om du redan arbetar hos oss behöver du visa upp examensbevis och tjänstgöringsintyg för tjänster du haft utanför kommunen. Ansökningar som inte uppfyller detta kommer inte att prioriteras. Vi använder oss av löpande urval.
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se nedan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
