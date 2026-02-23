Socialsekreterare till Mottagningen för Våld i nära relation
2026-02-23
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Läs mer om socialförvaltningen här: https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vill du göra verklig skillnad för människor i utsatta livssituationer? Nu söker vi en engagerad socialsekreterare till vårt team, för en tvåårig projektanställning med start den 1 april, med inriktning på våld i nära relationer.
Som socialsekreterare ansvarar du för att utreda och bedöma behovet av skydd, stöd och insatser för personer som utsätts för våld i nära relation. Du arbetar även med att erbjuda stöd till våldsutövare. Arbetet sker i nära samverkan med interna funktioner och externa aktörer såsom polis, hälso- och sjukvård samt ideella organisationer. Du möter människor i både akuta och pågående ärenden. Ditt uppdrag är att tillsammans med individen skapa förutsättningar för ett tryggare och mer självständigt liv. Det kan handla om att ordna skyddat boende, ge praktisk vägledning eller erbjuda psykosocialt stöd och motivation i en förändringsprocess.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- ta emot och hantera inkommande ärenden
- utreda och bedöma behov av skydd och stöd enligt socialtjänstlagen
- följa upp beviljade insatser
- bedöma behov av ekonomiskt bistånd under utredningstiden
- dokumentera och fatta beslut enligt gällande lagstiftning
- samverka med berörda aktörer för att skapa trygga och hållbara lösningar
- bidra till utveckling av arbetssätt inom området våld i nära relationer.
Vi inspireras av Islandsmodellen, där fokus ligger på tidiga och samordnade insatser. Utifrån den har Botkyrka kommun från den 1 februari 2026 infört Familjefrid - ett arbetssätt där vi tillsammans med polisen snabbt stöttar familjer som drabbats av akuta våldssituationer.
När polisen rycker ut hem till en barnfamilj kontaktas socialtjänsten direkt, och vi är på plats inom 30 minuter. Där erbjuder vi skydd och stöd till både barn, vuxna och även våldsutövare. Forskning visar att viljan att ta emot hjälp är som störst direkt efter en akut händelse, vilket gör Familjefrid till en viktig och meningsfull del av vårt uppdrag.
Eftersom många ärenden kommer på kvällar och helger arbetar vi i ett roterande fyrmannateam med utökat arbetstidsspann fram till kl. 23.00 på vardagkvällar. Du arbetar tillsammans med en kollega från Mottag barn och unga för att möta familjer precis när behovet är som störst.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en meningsfull roll i ett team med hög kompetens, stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans. Arbetet präglas av samarbete, reflektion och ett aktivt kunskapsutbyte - både inom enheten och med andra professioner. Du har ett dagligt stöd av vår förste socialsekreterare, som leder det operativa arbetet, stöttar din utveckling och driver mottagningens arbete framåt. Rollen skapar trygghet och struktur i vardagen. Vi har en öppen och tillitsfull kultur där du får vara med och påverka. Kollegialt stöd, god stämning och balans mellan arbete och återhämtning är viktigt för oss.
Socialförvaltningen i Botkyrka präglas av mod, ansvar, öppenhet och energi. Under årets Inspirationsdag uppmärksammades vårt samarbete inom Mottag barn och Våld i nära relationer - ett kvitto på vårt gemensamma utvecklingsarbete. Hos oss blir du en del av en organisation som lyfter sina medarbetare och vågar tänka nytt.
Du som söker till oss
Du har en socionomexamen eller annan likvärdig akademisk examen med minst 180 högskolepoäng. Du har tidigare erfarenhet av myndighetsutövning och har utfört utredningsarbete inom socialtjänsten.
Meriterande:
- Erfarenhet av arbete inom området våld i nära relation.
- Tidigare arbetslivserfarenhet av Islandsmodellen.
- Tidigare erfarenhet av att arbeta med metoden Signs Of Saftey.
- Erfarenhet av metoden motiverande samtal.
Som socialsekreterare hos oss behöver du vara trygg i din yrkesroll och ha ett professionellt bemötande även i krävande situationer. Du har en analytisk förmåga som gör att du kan se helheten, göra välgrundade bedömningar och reflektera kring både individens behov och samhällets möjligheter till stöd.
Du arbetar strukturerat och har förmåga att planera, prioritera och dokumentera på ett sätt som skapar både kvalitet och rättssäkerhet. Samtidigt är du samarbetsorienterad och ser värdet i att arbeta tillsammans - du delar med dig av din kunskap, är lyhörd i dialogen med andra och bidrar till ett gemensamt ansvarstagande i teamet.
Tjänsten är en projektanställning på två år med start den 1 april, med goda möjligheter till förlängning. Botkyrka kommun har ansökt om medel från Länsstyrelsen och vi väntar besked den 20 mars. Rekryteringsprocessen pågår under tiden.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
