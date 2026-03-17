Socialsekreterare till mottagningen ekonomiskt bistånd
2026-03-17
Vill du arbeta i en mottagning där kvalitet, utveckling och ett gott bemötande står i centrum? Nu söker vi en socialsekreterare som vill bidra i vårt viktiga arbete inom ekonomiskt bistånd - och bli en del av en arbetsgrupp som trivs ihop och stöttar varandra i vardagen.Publiceringsdatum2026-03-17Om företaget
Socialkontoret i Sollentuna är en kompetent och utvecklingsinriktad verksamhet med fokus på tidiga insatser, forskningsbaserade arbetssätt och ett professionellt bemötande. Enheten för ekonomiskt bistånd består av två stabila och erfarna arbetsgrupper med administrativt stöd som avlastar i handläggningen. Vi arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling, brukarinflytande och samverkan - bland annat med Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och öppenvården för barn och unga.
Vi fortsätter att digitalisera och effektivisera handläggningsprocessen, samtidigt som vi värnar om tid för det personliga mötet.Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i mottagningen utreder, bedömer och beslutar du om ekonomiskt bistånd. Du möter personer i olika livssituationer och arbetar tillsammans med dem för att stärka deras möjligheter till självförsörjning. När ett ärende bedöms långvarigt lämnas det vidare till kollegor i långtidsgruppen.
Arbetet bedrivs med MI som grund, och du får ta del av handledning, verksamhetsutveckling och regelbundna MI-träffar.
Vi söker dig som:
- Har socionomexamen eller likvärdig beteendevetenskaplig utbildning med socialrätt
- Är trygg, empatisk och kan möta människor i svåra situationer
- Är strukturerad och bra på att dokumentera ditt arbete
- Kan utföra arbetsuppgifterna på svenska
- Trivs i ett varierat tempo och har ett lösningsfokuserat arbetssätt
- Bidrar till utveckling och en god arbetsmiljö - och gärna har nära till skratt
- Det är meriterande om du har erfarenhet av ekonomiskt bistånd och arbetat ett par år som socialsekreterare
Vi erbjuder
Hos oss får du en arbetsgrupp som trivs tillsammans och arbetar nära varandra i ett öppet och stöttande klimat. Du får en strukturerad introduktion med mentorskap samt både intern och extern handledning som ger goda förutsättningar att utvecklas i din roll. Vi erbjuder flextid och ett hållbart arbetssätt som gör det möjligt att kombinera yrkesliv med familj och fritid.
Som medarbetare får du också tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling. Här får du växa professionellt samtidigt som du bidrar till en socialtjänst som gör verklig skillnad för Sollentunaborna.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. I denna rekrytering gör vi en bakgrundskontroll innan anställningsbeslut tas.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/91". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Kontakt
Malin Rangstedt 0857921000 Jobbnummer
9803510