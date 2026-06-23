Socialsekreterare till mottagningen Barn och Ungdom
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2026-06-23
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker en socialsekreterare till mottagningsenheten Barn och Ungdom. Tjänsten är en projektanställning på ett år. Södermalm är en av fyra pilotstadsdelar för omställningsarbetet i staden, vilket innebär att nya arbetssätt kommer att testas och utvärderas löpande. Mottagningsenheten Barn och Ungdom ingår i Pilotområdet Första Linjen sedan den 1 januari 2026.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett utvecklande arbete där du får möjlighet att arbeta med engagerade och erfarna kollegor. Hos oss får du arbeta på en enhet som kontinuerligt strävar mot att förbättra verksamheten. Du får friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling, möjlighet till att arbeta hemma om arbetet tillåter samt flexibel arbetstid, där det finns utrymme att kombinera arbete och fritid. Du har i ditt arbete kontinuerligt stöd av din enhetschef och dina kollegor.
Sedan 1 januari 2026 har vi påbörjat vår arbete som pilotstadsdel vilket inneburit nya, spännande och ibland utmanande arbetsuppgifter för socialsekreterarna på mottagningen barn och ungdom. Vi ska redan i ett tidigt skede kunna ge mer stöd och vägledning med mottot: "Välkommen du har kommit rätt". Om du brinner för att utveckla myndighetsutövning på mottagningsnivå och uppfyller de krav som ställs ser vi fram emot din ansökan!
Vi på Södermalms stadsdelsförvaltning:
• har ett starkt barnperspektiv
• arbetar kontinuerligt med metodutveckling, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete
• samarbetar tätt med Södermalms öppenvård
• har ett skolsocialt team och utvecklar vår nya skolsocionomtjänst i samverkan med öppenvården och Utbildningsförvaltningen
• har en upparbetad struktur för regelbundet stöd så som ärendedragningar och extern handledning
Din roll
Som socialsekreterare vid mottagningsenheten genomför du och dina kollegor skydds- och förhandsbedömningar rörande barn och ungdomar 0-20 år. I tjänsten ingår även att bemanna vår telefon- och pappersjour vilket ställer höga krav på din förmåga till struktur, noggrannhet och att kunna hantera flera saker samtidigt på ett rättssäkert sätt.
Ditt arbete utgår från gällande lagstiftning, riktlinjer och kunskapsstöd. Då vi är i en förändringsprocess med anledning av den nya lagstiftningen kan arbetsuppgifter tillkomma eller förändras. Arbetet bedrivs utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med fokus på resurser, styrkor och risker som finns i familjen och nätverket.
Din kompetens och erfarenhet
Socionomexamen
Förståelse och goda kunskaper om aktuell lagstiftning inom aktuella områden
God förmåga av att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
God kunskap om socialtjänstens processer
Utbildningar: BBIC, Signs of Safety, MI.
Det är meriterande om du:
Yrkeserfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
Erfarenhet av mottagningsarbete
Är utbildad inom KOMET samt hållit i KOMET-grupper
Gått Hela barn eller likvärdig
Vidareutbildning inom bedömningsinstrument tex SAVRY, EARL, ADAD,
Du förväntas arbeta strukturerat med stor flexibilitet utifrån barnens och föräldrarnas specifika situation. Då vi är en pilotstadsdel håller vi på att prova och utveckla olika sätt att möta vår brukares behov. Så som flexibelt socialt stöd, drop in, att närvara på andra platser, att lotsa istället för att hänvisa etc. Tanken är att vi redan under första kontakten med mottagningen ska kunna ge barn och deras familjer mera stöd än tidigare. Eftersom arbetssättet är nytt förutsätts du tycka om att arbeta utvecklingsfokuserat, kreativt och i samverkan. Som medarbetare hos oss är det självklart att du gillar samarbete med andra, men även att du kan arbeta självständigt. Du har lätt för att skapa goda relationer, du är lyhörd och tydlig i din kommunikation. Du har goda kunskaper om barns utveckling och följer med i aktuell forskning.
Vi söker dig som kan se möjligheterna i det komplexa sociala arbetet, har lätt för att samarbeta, är flexibel, nyfiken och har barnens bästa i fokus. Vi ser det som självklart att du är ansvarstagande, har integritet och tycker kvalitet är viktigt. Du har samtidigt förmågan att anpassa dig utifrån ändrade omständigheter samt att arbeta med stor variation och växla mellan olika arbetsuppgifter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt förmågan och intresset av utveckling av verksamheten. Intervjuer kan komma att ske under annonseringstiden.
Kontaktpersoner under vecka 26 är Linda Almqvist och under vecka 27 Magdalena Chominska.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt – vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår Facebooksida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Virkesvägen 3 (visa karta
)
120 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning, Sociala avdelningen Kontakt
Susan Pitkänen, Vision susan.pitkanen@stockholm.se 08-50812593 Jobbnummer
9974211