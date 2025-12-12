Socialsekreterare till mottagning vuxen
2025-12-12
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!
Trivs du med att kavla upp ärmarna och jobba på fältet såväl som med administration? Är du en positiv, driven och erfaren socialarbetare som trivs med ett kreativt och omväxlande arbete? Är du nyfiken och tycker om att möta människor i olika livssituationer? Då kan du vara den vi söker!
Mottagning vuxen består av sammanlagt 7 medarbetare samt en enhetschef. Vi som arbetar i teamet har lång erfarenhet av socialt arbete inom olika områden. Arbetsgruppen samarbetar löpande både internt i teamet och förvaltningen, samt externt med andra aktörer. För att mottagningens arbete ska fungera krävs att alla bidrar och kan samarbeta såväl som arbeta självständigt när det krävs. Vidare krävs det att man kan ha flera bollar i luften samtidigt, kan ställa om snabbt och vara flexibel i sitt arbete. Hemarbete tillämpas i viss utsträckning.
Som socialsekreterare i mottagning vuxen är du den första kontakten med vuxna personer som ansöker om stöd från socialnämnden. Huvudsakliga ärenden innefattar ekonomiskt bistånd, skadligt bruk och beroende samt våld i nära relation. Du arbetar med myndighetsutövning och hanterar inkommande ansökningar och anmälningar utifrån SoL (Socialtjänstlagen) och i förekommande fall LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). Enheten har det huvudsakliga ansvaret gällande myndighetsutövningen kopplat till våld i nära relation.
Vi har ett förebyggande fokus för att i ett tidigt skede hjälpa kommuninvånare till att få ett fungerande självständigt liv. Du kommer ha en viktig funktion i att informera och vägleda individer och allmänheten i frågor knutna till socialtjänstens arbete med vuxna och till samhällets insatser i övrigt.
Vi arbetar processorienterat genom att utgå ifrån klientens behov. Vi har en helhetssyn och ser hur olika saker hänger ihop och påverkar varandra. Vi har en positiv människosyn som innebär att vi utgår ifrån att alla tar ansvar och kan, vill och får bidra till arbetets resultat. Hos oss får du möjlighet att i samverkan med kollegor arbeta med utveckling av arbetssätt och metoder inom ramen för vårt målarbete. Vi vill hela tiden utvecklas och förbättras i vårt arbete och allas delaktighet är en förutsättning för detta.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller likvärdig utbildning, och har erfarenhet av handläggning inom exempelvis ekonomiskt bistånd, våld, skadligt bruk och beroende, psykisk funktionsnedsättning eller andra delar inom socialtjänsten. Du är förtrogen med gällande lagstiftning och kunskap om samhällets stödsystem. Vi ser det som en merit om du har utbildning och tidigare erfarenhet av att använda dig av utrednings- och uppföljningsinstrument, exempelvis, FREDA, SARA, PATRIARK. Vi använder verksamhetssystemet Lifecare och Cosmic Link så därför är även erfarenhet i det systemet en merit. Då tjänsteresor förekommer är B-körkort ett krav för tjänsten.
Arbetet ställer höga krav på samverkan och att du fungerar väl att arbeta såväl teambaserat och självständigt. Vi förutsätter att du är social, strukturerad och har en förmåga att ta ansvar och fullfölja arbetsuppgifter. Är lugn och stabil i pressade situationer. Du har god samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer. Du är van att uttrycka dig både i tal och i skrift. Vi tror att du är nyfiken och kreativ i ditt arbete och att du har förmåga att sortera och prioritera vad som behöver göras både kortsiktigt och långsiktigt. Vi tror också att du är intresserad av att bidra till att verksamheten som helhet utvecklas.
