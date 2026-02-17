Socialsekreterare till mottagning försörjningsstöd
Lidingö Kommun / Socialsekreterarjobb / Lidingö Visa alla socialsekreterarjobb i Lidingö
2026-02-17
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidingö Kommun i Lidingö
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor - eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad - bron till framtiden.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Socialsekreterarens roll i mottagning är att arbeta för att individen kommer ut i en egen försörjning och parallellt med detta handlägga ekonomiskt bistånd. Socialsekreterarna vid försörjningsstöd - mottagning har den första kontakten med de medborgare som söker ekonomiskt bistånd för första gången samt gör förhandsbedömning i alla ärenden som kommer i kontakt med enheten.
I arbetet ingår att utreda och besluta om rätten till försörjningsstöd och bistånd till livsföring i övrigt i de ärenden där biståndsbehovet bedöms vara kortvarigt, max tre månader. Socialsekreteraren samverkar med andra verksamheter inom och utom kommunen för att hitta lösningar för individen. Du arbetar självständigt i handläggningsförfarandet men samverkar dagligen med kollegor i gruppen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du behöver ha tidigare erfarenhet av myndighetsutövning och gärna erfarenhet av arbete med försörjningsstöd. Det är meriterande med goda kunskaper inom verksamhetssystemet Lifecare.
Som person är du flexibel, har ett lugnt och lyhört bemötande. Din kommunikation är tydlig och du ser till att budskap och förväntningar blir klara för alla inblandade. Du tar beslut även under tidspress och visar gott omdöme även när förutsättningarna är begränsade. Du arbetar strukturerat, håller uppsatta tidsramar och prioriterar effektivt.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är ett vikariat till och med februari 2027.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss är det självklart att vi lär av varandra och att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C306711". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö kommun
(org.nr 212000-0191) Arbetsplats
Lidingö Stad, Individ, familj och integration Kontakt
Biträdande enhetschef
Monika Soldan monika.soldan@lidingo.se 08-731 31 29 Jobbnummer
9747579