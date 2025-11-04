Socialsekreterare till Mottagning ekonomiskt bistånd
Tillsammans, med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad. Så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Tänker du också i de banorna?
Socialförvaltningen i Järfälla ansvarar för områdena äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg (IFO). Inom IFO är vi 200 engagerade och kompetenta medarbetare som finns till för våra invånare och som vill erbjuda en socialtjänst med god kvalitet.
Hos oss kan du göra skillnad, växa och utvecklas i din yrkesroll. Vi jobbar tillsammans och engagerar oss för att hela tiden bli bättre och utveckla vår verksamhet tillsammans. Arbetet är omväxlande med allt från telefonkontakter till besök med klienter, du får vägleda, utreda och fatta beslut i nya ärenden. Du får även möjlighet till ett nära samarbete med kollegor från andra enheter för att tillsammans med den enskilde hitta de bästa lösningarna framåt.
Vi har ett nära operativt ledarskap från enhetschef och två gruppledare och är en mindre enhet med totalt 16 anställda. Utöver socialsekreterare i mottagning arbetar även socialassistenter inom bosök/bostadsvägledning samt dödsbohandläggning.
Som anställd hos oss får du förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, rabatter via vår förmånsportal, extern handledning och årsarbetstid. Vi har distansarbete med ca 1 dag per vecka.
Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
I mottagningen arbetar åtta socialsekreterare i två mindre team, med nära samarbete med varandra. Som socialsekreterare växlar du mellan en period av mottagningsveckor och av utredningsveckor. Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta allt från att ta emot och utreda nya ansökningar avseende ekonomiskt bistånd till att fatta beslut. En viktig del i mottagningsarbetet är att klargöra vilka klienter som ska bokas in på nybesök och vilka som inte ska bokas in och motivera varför. Teamen arbetsleds av varsin gruppledare.
Under mottagningsveckorna bemannar du telefonmottagningen, tar emot ansökningar, ger information och rådgivning, samt genomför mottagningsbesök för utredning och beslut. Arbetet innefattar kommuntillhörighetsutredningar, vräkningsförebyggande insatser, avhysningar, hembesök, hantering av e-ansökningar samt mer brådskande ärenden.
Under utredningsveckorna fokuserar du på nybesök, grundutredningar, hembesök och utredning av el- och hyresskulder. Arbetet är varierande och stundtals tempofyllt och kräver snabba beslut och en förmåga att hantera människor i olika situationer med ett gott bemötande.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har socionomexamen och gärna med erfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd. Erfarenhet av mottagningsarbete är meriterande.
Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, och är strukturerad och har god planerings- och organisationsförmåga.
Du har god kunskap om myndighetsutövning och rättssäkerhet men har även ett engagemang för det sociala arbetet, samt förståelse för digitalisering, då vi ständigt arbetar för att förbättra våra e-tjänster och digitala processer.
Du är stabil, kan hantera olika situationer med ett gott bemötande och behåller lugnet även vid högre arbetstempo. Du värdesätter samarbete, är tydlig i din kommunikation och lösningsorienterad och flexibel. Erfarenhet av Lifecare är meriterande, men inget krav. Körkort är önskvärt då hembesök förekommer i arbetet.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Läs mer: jobba i Järfälla Ersättning
