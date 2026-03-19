Socialsekreterare till Mottagning Barn och Ungdom
2026-03-19
Första intrycket gör skillnad. På vår mottagning är du ofta första kontakt med socialtjänsten och spelar en viktig roll i barnens och familjernas väg till stöd.

Arbetsuppgifter
För att möta våra familjer behöver du snabbt bygga förtroende och vara trygg i ditt bemötande. En stor del av uppdraget handlar om att informera, stötta och vägleda familjerna via telefon eller möten. Du gör snabba bedömningar, avgör om ett barn eller en ungdom behöver skydd eller stöd, och beslutar hur ett ärende ska hanteras vidare.
Hos oss är ingen dag den andra lik. Du arbetar växelvis i ett akutstyrt flöde där du tar emot inkommande ärenden, och i en mer planerad arbetsvecka med förhandsbedömningar och bokade besök. Du samarbetar både internt och externt, med bland annat skola, Barnahus och andra delar av socialtjänsten.
Tjänsten innehåller även viss beredskap som fördelas i arbetsgruppen, vilket innebär att du vid behov kan behöva arbeta utanför ordinarie arbetstid.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad socionom. Det allra viktigaste är din förmåga att möta människor i utsatta situationer, ofta utan förkunskap om familjen du ska möta. Det kräver mod, lyhördhet och förmåga att snabbt läsa av situationer och skapa kontakt. Du fattar självständiga beslut med barnens bästa i fokus, ofta på kort tid med ett starkt rättspatos i grunden. Dokumentation är en viktig del av vardagen och du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
För att trivas i rollen behöver du snabbt kunna växla mellan olika uppgifter och situationer och ha en hög grad av självledarskap. I stressiga situationer behåller du lugnet, både i mötet med familjerna och i det täta samarbetet med kollegor och andra aktörer.
Vi ser gärna att du som söker är erfaren inom området, men vi välkomnar också dig som är nyexaminerad. Eftersom resor ingår i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett omväxlande och utmanande arbete med goda möjligheter till utveckling. Som ny får du en grundlig introduktion, och oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet får du vägledning och stöd i ditt uppdrag. Du får även goda möjligheter till kompetensutveckling och personlig utveckling. Det finns möjlighet att ta ärenden du tycker är särskilt spännande och utrymme att själv lägga upp din arbetstid. Det finns också viss möjlighet till arbete hemifrån.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi söker två tillsvidaretjänster.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Emeli Lanninge emeli.lanninge@vasteras.se 021-39 25 76 Jobbnummer
9806231