Socialsekreterare till mottagning barn och unga (0-20 år)
2025-12-12
Vill du göra skillnad för barn och unga?
Är du engagerad i socialt arbete och vill bidra till att barn och unga får rätt stöd i rätt tid? Nu söker vi en engagerad socialsekreterare till en av våra mottagningsenheter inom barn och unga i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.
Välkommen till oss
Områdets två mottagsenheter arbetar med målgruppen barn och unga 0-20 år. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som hela tiden strävar efter att utvecklas och hitta nya, smarta sätt att arbeta. Du får en trygg start med en schysst introduktion tillsammans med en erfaren kollega vid din sida. Vi erbjuder närvarande arbetsledning och stöd i det dagliga arbetet.
De två mottagsenheterna består av sex socialsekreterare vardera samt en administrativ assistent. Enheterna har ett nära samarbete med varandra och leds av två enhetschefer och en områdeschef.
Din roll
Som socialsekreterare i vår mottagning ansvarar du för att göra skyddsbedömningar och förhandsbedömningar för barn och unga 0-20 år. Arbetet sker nära kollegor, chefer och samverkansparter och präglas av tydliga strukturer och kollegialt stöd.
Du arbetar med ett helhetsperspektiv där barnets bästa alltid är i fokus, och du använder ett systemteoretiskt förhållningssätt i dina bedömningar. Du bidrar med kvalificerade bedömningar och välgrundade underlag till beslut enligt SoL och LVU, ger konsultativt stöd och skapar god samverkan med skola, hälso- och sjukvård samt andra delar av socialtjänsten. Uppdraget är både meningsfullt och komplext och kräver en kombination av empati och trygg professionalitet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
har socionomexamen
har flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
har goda kunskaper i gällande lagstiftning (SoL, LVU)
uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Har du erfarenhet av arbetssätt som Signs of Safety eller verktyg som iRisk, EARL, SAVRY eller ADAD ser vi det som meriterande.
För att trivas tror vi att du
är en empatisk person som kan samtala och lyssna in människors behov
har en god kommunikationsförmåga och ett intresse att hjälpa människor
är strukturerad, självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du värdesätter samarbete och fatta beslut som ibland upplevs svåra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt samhällsuppdrag med fokus på barn och unga '
Trygg introduktion med mentor och nära arbetsledning
Kompetenta kollegor som delar ansvar och kunskap
Balans mellan arbete och privatliv med flexibla arbetstider (vinter- och sommartid samt möjlighet till semesterväxling)
Friskvårdsbidrag på 3000 kr/år och tillgång till gym i huset
Vi arbetar för en god arbetsmiljö, ett öppet klimat och en lärande kultur, tillsammans utvecklar vi vårt arbete för barnets bästa.
För denna tjänst kan det krävas att du lämnar ett aktuellt utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget som beställs ska gälla för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Ersättning
