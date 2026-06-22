Socialsekreterare till mottaget, Kävlinge kommun
Kävlinge Kommun / Socialsekreterarjobb / Kävlinge Visa alla socialsekreterarjobb i Kävlinge
2026-06-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Ser du helheten i människors sammanhang? Vill du göra det hos oss i Kävlinge kommun?
Vi är en mindre kommun med en socialtjänst där vi gärna samarbetar i team, har tillgängliga chefer, och jobbar tillitsbaserat i ett flexibelt arbetsliv. Hela avdelningen sitter i samma del av vårt fina kommunhus och kan hitta lösningar tillsammans!
För att du ska orka göra ett tufft och krävande jobb bra för invånarna i kommunen värnar vi tiden tillsammans med kollegorna och gemensamma pauser, erbjuder möjlighet till nära arbetsledning och extern handledning, dessutom skrattar vi i fikarummet och när vi arbetar tillsammans.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta som socialsekreterare i Kävlinge kommun? Klicka här och läs en intervju med en av våra medarbetare!
Kom till Kävlinge kommun och gör din skillnad; för en skönare vardag, både för dig, och för de människor du möter på jobbet.
Vi söker nu en kollega till mottaget där du med den enskilde i fokus gör skyddsbedömningar, säkerhetsplaneringar, förhandsbedömningar och enklare utredningar. Socialtjänstlagen, LVU, LVM och Lag om placering av barn i skyddat boende är viktiga arbetsredskap och du har koll på lagstiftning, föreskrifter, riktlinjer och praxis. Du har god kännedom om samhällets resurser och hänvisar kommuninvånaren rätt. Du kommer ha ett nära samarbete med den enskilde, dess nätverk samt andra aktörer och kollegor i organisationen.
Är du den vi söker?
Du är utbildad socionom, med minst ett års erfarenhet av myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med våld i nära relation samt har någon av följande utbildningar FREDA, HEVA, PATRIARK eller MI. Du behöver också ha körkort.
Eftersom du gör självständiga bedömningar och tar egna beslut behöver du vara analytisk och reflekterande. Arbetet kommer var omväxlande och ställer krav på dig att vara flexibel och du kommer behöva kunna prioritera i arbetet. Du är strukturerad och intresserad av att utveckla både dig själv och verksamheten. I ditt arbete är du positiv och engagerad och har förmåga att samarbeta med kollegor och andra aktörer. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift för att kunna kommunicera och dokumentera på ett säkert och förståeligt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge Kommun
(org.nr 212000-1058), https://www.kavlinge.se/
Östra stationstorget 1 (visa karta
)
244 80 KÄVLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Arbetsliv och fritid, Individ- och familjeomsorg Kontakt
Facklig representant nås via kundtjänst 046-739000 Jobbnummer
9971736