Socialsekreterare till mottaget hos arbets- och etableringsenheten
Nacka kommun,Ekonomiskt bistånd / Socialsekreterarjobb / Nacka Visa alla socialsekreterarjobb i Nacka
2025-10-07
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun,Ekonomiskt bistånd i Nacka
"Brinner du för att göra skillnad och hjälpa människor till egen försörjning? Bli en del av vårt glada och drivna team i Nacka!"
Om enheten:
Arbets- och etableringsenheten lyder under nämnden för arbete och försörjning samt ansvarar för flyktingmottagande.
Enheten ansvarar även för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. För att på bästa sätt möta de Nackabor som behöver tillfälligt stöd via ekonomiskt bistånd är vi övertygade att det krävs ett tydligt arbetssätt med fokus på att så snabbt och effektivt som möjligt hitta vägar ut i egen försörjning. Målet är att förebygga och minska arbetslöshet där varje person i arbete är en vinst.
Enheten drivs av utveckling, vi uppdaterar löpande våra arbetsprocesser för både ekonomiskt bistånd, etablering och integration, för att möta medborgarnas behov. Enheten består av 38 medarbete som är en stabil, oerhört välkomnande och inkluderande arbetsgrupp- ett drömteam!
Ansvariga chefer leder verksamheten utifrån devisen "håll huvudet kallt och hjärtat varmt".
Ditt uppdrag:
Vi söker dig som vill arbeta som socialsekreterare inom mottagningen för verksamheten ekonomiskt bistånd. Rollen innebär att du kommer att utreda och fatta beslut om ansökningar om ekonomiskt bistånd från nya kunder. Du kommer även avge yttranden till förvaltningsdomstol i besvärsärenden
Rollen innebär till exempel att:
- Utreda och fatta beslut om nya ansökningar om ekonomiskt bistånd
- Samverka med andra aktörer både internt och externt
Är det här du?
Vi tror att du är en person som har ett strukturerat arbetssätt och trivs med att göra självständiga bedömningar samtidigt som du kan samarbeta och samverka bra i team. Du är proaktiv och har ett positivt förhållningssätt, även när det är mycket på gång. Du värdesätter mångfald på alla sätt och har förmågan att se möjligheter och förmedla hopp till människor i kris och/eller med en komplex livssituation. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i så väl tal som skrift.
Din erfarenhet:
- Socionomexamen eller motsvarande utbildning.
- Erfarenhet av ekonomiskt bistånd och myndighetsutövning
Vi erbjuder:
Arbetsplatsen ligger i Nacka stadshus ett stenkast från Nacka forum. Att resa hit med buss tar 15 minuter från Slussen och 20 minuter från Gustavsberg. Nacka kommun värdesätter mångfald och har cirka 4 400 anställda som arbetar för att ge drygt 100 000 Nackabor god service, stor valfrihet och starkt inflytande. Här får du också friheten i möjligheten att jobba hemma, tillgång till motionslokal i Nacka stadshus, friskvårdstimme och friskvårdsersättning.
Läs mer om vårahttps://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta mig Elina Olsen Huokko, Gruppchef på elina.olsenhuokko@nacka.se
.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras innan anställning
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut, självklart är du dock välkommen med din ansökan fram till sista ansökningsdag 2025-10-10
Varmt välkommen med din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/555". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka kommun,Ekonomiskt bistånd Kontakt
Elina Olsen Huokko +4687188870 Jobbnummer
9545590