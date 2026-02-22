Socialsekreterare till Mottaget för Försörjningsstöd
2026-02-22
Publiceringsdatum2026-02-22Dina arbetsuppgifter
Mottagningsenheten är förvaltningens ansikte utåt.
På enheten arbetar 20 socialsekreterare och tre 1:e socialsekreterare. Nu söker vi en ny socialsekreterare då en av våra kollegor går vidare till nya utmaningar.
I rollen som socialsekreterare på Mottagningsenheten arbetar du med tidsbokning, jour och nybesök för personer med behov av försörjningsstöd. Arbetet går bland annat ut på att utreda tillhörighet till Socialförvaltningen, utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd samt svara för jour i icke aktuella ärenden.
Mottagningsenheten erbjuder dig en gedigen introduktion, stöd från engagerade förstar och kollegor samt förutsättningar för att själv kunna forma ditt arbete. Det är ett spännande och utmanande arbete. På Mottagningsenheten arbetar vi enligt ett rullande veckoschema med två veckors nybesök, en veckas jour tillsammans med fyra kollegor och en frilagd vecka. Veckoschemat ger utrymme för återhämtning och planering i ditt arbete samt möjliggör för dig att arbeta hemifrån. Du har även tillgång till metodhandledning och extern processhandledning som stöd i ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och som har flerårig erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd. Erfarenhet från mottagningsarbete är meriterande.
Som person har du förmåga att sätta dig in i andra människors perspektiv och relatera till dessa på ett lyhört sätt. Du agerar självständigt med ett gott bemötande utifrån vision, mål och riktlinjer. Arbetet i Mottaget kräver att du är flexibel, att du kan anpassa dig till nya omständigheter och se möjligheter i förändringar. För att lyckas i din roll som socialsekreterare behöver du ha en helhetssyn och verka för samarbete med olika aktörer såväl internt som externt.
Urval kommer ske löpande, varmt välkommen med din ansökan! Anställningsvillkor
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Hisingen är Sveriges fjärde största ö och en viktig del av Göteborg. Här finns goda kommunikationer till Göteborgs centrum, ett brett utbud av restauranger, caféer och butiker samt närhet till både stadsliv och grönområden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Hisingen ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra.Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/834". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Zerian Kader zerian.mohamad.kader@socialhisingen.goteborg.se 031-3665933 Jobbnummer
9756193