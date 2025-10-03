Socialsekreterare till mottaget för ekonomiskt bistånd
2025-10-03
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och utmanas i rollen som socialsekreterare i ett av Sveriges största mottag? Tveka inte på att söka denna tjänst!Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en socialsekreterare till mottaget för ekonomiskt bistånd!
Här arbetar du med att göra en första bedömning och ta ställning till akuta åtgärder i ärenden som rör vuxna klienter. Du är den första person som Malmöbon kommer i kontakt med när hen tar kontakt med socialtjänsten för att söka hjälp. I det första samtalet tar du reda på vad Malmöbon önskar hjälp med och din roll är initialt konsultativ. I mottaget arbetar du i ett team och tillsammans utgör ni en ingång till enheten för ekonomiskt bistånd.
Ditt uppdrag i mottaget är att hänvisa den sökande rätt, informera om kommunens möjligheter att ge stöd och hjälp och informera om den enskildes rättigheter och skyldigheter. Du utför en första bedömning om kommuntillhörighet och om det konstateras att Malmöbon ska ansöka hos oss, påbörjar du en utredning om rätten till ekonomiskt bistånd genom att inhämta relevant information om personens situation. Om Malmöbons behov är tillfälligt eller av engångskaraktär kommer du att utreda ärendet med dina kollegor i mottaget. Annars sammanfattar du ärendet och lämnar över till en kollega som arbetar med mer långsiktiga behov av hjälp.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten så har du socionomexamen (210 hp) och minst 1 års erfarenhet av socialt arbete. Därutöver ska du även ha erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd.
Följande ser vi som meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av att arbeta i ett mottag
• Utbildning i MI
• Erfarenhet av arbete i Lifecare
Som person ser vi att du som söker har en mycket god samarbetsförmåga. Du är prestigelös, lyhörd och arbetar för en god teamanda och tycker att det är viktigt att hjälpas åt och ha roligt tillsammans på arbetet.
Arbetet i mottaget kräver även att du kan planera och organisera ditt arbete effektivt, samtidigt som du besitter en flexibilitet som gör att du vid behov kan prioritera om bland dina arbetsuppgifter för att hantera plötsligt uppkomna situationer. Vidare är du även bekväm med att ta initiativ, fatta beslut och kommer gärna med nya förslag och idéer. Tempot och arbetsmängden varierar från dag till dag vilket du behöver vara bekväm med.
I mötet med Malmöbon är det viktigt att du är bekväm med att möta människor i olika livssituationer. Att vara lugn, förmedla trygghet och ge ett gott bemötande är något vi ser som en förutsättning för att klara uppdraget.
Då arbetet innefattar många samtal och mycket arbete med skriftliga beslut är det viktigt att du kan formulera dig väl på svenska i såväl tal som skrift.
Om arbetsplatsen
Enhet Mottag är avdelningens "väg in" till verksamheten. Enheten består av sex sektioner. Två sektioner är inriktade mot ekonomi och består av ekonomimottaget och det vräkningsförebyggande teamet. Två är riktade mot Våld i nära relation och heder och två sektioner arbetar med hemlöshet och består av bla av boendemottaget.
Enheten har även en hög ledartäthet och stöd finns att tillgå från chef och förste socialsekreterare. För oss är det viktigt att du som ny medarbetare får en god introduktion och stöd i det dagliga arbetet. Du har regelbunden intern handledning med din förste socialsekreterare samt även extern handledning.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2 januari 2026 eller enligt överenskommelse. Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Vi tillämpar löpande urval och kommer därmed att påbörja urvalsarbetet under ansökningstiden.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig kontakt
Vision Malmöavdelningen visionavdelningen@malmo.se 040-304830 Jobbnummer
