Socialsekreterare till Mottaget (en-väg-in- till socialtjänsten)
2026-01-26
Vill du arbeta med ett varierat, självständigt och meningsfullt uppdrag där du gör skillnad för människor varje dag? Hos oss i Simrishamn möter du alla de medborgare som tar kontakt med socialförvaltningen - och blir en viktig del av vårt ansikte utåt.
Vår arbetsmiljö präglas av hjälpsamhet och att vi alla kan tillföra olika kunskaper kring uppdraget. Vi har därför täta avstämningar i arbetsgruppen, hjälper varandra över enhetsgränserna och har stöd av verksamhetsansvarige och 1:e socialsekreterare samt kontinuerlig extern handledning. Vi är också två handläggare i majoriteten av våra ärenden.
Välkommen till oss Simrishamns kommun! Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Mottaget är vägen in till socialtjänsten och arbetar med att ta emot och bedöma nya ärenden. Vårt arbete omfattar hela socialtjänstens område och kan exempelvis röra barn och unga som far illa, försörjningsstöd, skadligt bruk och beroende och stöd till anhöriga. Vi ger råd och stöd, agerar i akuta lägen, fattar beslut och dokumenterar. Hos oss är tempot högt, men vi värnar om struktur, kvalitet och utveckling.
Som socialsekreterare hos oss arbetar du med myndighetsbeslut och rådgivning. Rollen innebär många kontaktytor med medborgare, kollegor och andra aktörer. Du får möjlighet att bidra med helhetsperspektiv och utveckla arbetssätt som gör skillnad.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har socionomexamen och erfarenhet av socialtjänstens verksamhet.
* Erfarenhet av arbete med myndighetsutövning
* Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
* Har kunskap om relevant lagstiftning och samhällets funktioner.
* Körkort B
Erfarenhet av Lifecare är meriterande.
Du har förmåga till reflektion och analys samt kan motivera och fatta beslut och uttrycker dig väl i tal och skrift samt är van vid att hantera dokumentation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer och tillsättning sker löpande så sök redan idag!
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/karriar
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
