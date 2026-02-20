Socialsekreterare till Mottaget, Barn och Familj
2026-02-20
Dina arbetsuppgifter
Till vår enhet Mottag och Social jour söker vi nu en socialsekreterare för arbete inom barnmottag.
Som socialsekreterare i mottaget ansvarar du för att genomföra förhandsbedömningar. Du driver självständigt dina ärenden i nära samarbete med dina kollegor och din sektionschef. Du ansvarar för att handlägga inkommande orosanmälningar och ärenden av brådskande karaktär. I arbetet som socialsekreterare i mottaget ingår även rådgivande samtal, hänvisningar till rätt instanser, samt informations- och dialogträffar med samarbetspartners och malmöbor.
Arbetet på enheten präglas av ett gott bemötande, välgrundade beslut, hög rättssäkerhet och innebär ett omväxlande arbete. Inom enheten värdesätter vi barns och föräldrars synpunkter och åsikter och vi arbetar för att de ska uppleva sig som delaktiga i processen. Vi strävar efter att arbeta förebyggande och tillvarata människors resurser.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
• Socionomexamen
• Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom området barn och familj
• Erfarenhet av BBIC
• Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
• Tidigare erfarenhet av arbete i mottag
• Fortbildning inom området barn och familj
• Utbildning eller erfarenhet av MI och Signs of Safety
• Erfarenhet av Lifecare
• Kunskap om skadligt bruk och beroende
• Språkkunskaper i något av Malmös stora språk
• Körkort och körvana för manuellt växlad bil
Som person ser vi att du som söker är trygg, stabil och strukturerad. Du är positiv, prestigelös, arbetar för en god teamanda och tycker att det är viktigt att hjälpas åt, både inom den egna arbetsgruppen samt i kontakten med andra verksamheter och myndigheter. Det är viktigt att du är lyhörd och kan lyssna in personen du möter för att skapa god kontakt.
I rollen som socialsekreterare i mottag är det även viktigt att du är flexibel i ditt arbete och har lätt för att förhålla dig till ändrade omständigheter i verksamheten. Vid sådana situationer vill vi att du ser möjligheter samt besitter förmågan att snabbt kunna växla förhållningssätt. Vi ser även att du har en god problemlösande analysförmåga och kan utreda, analysera, dra slutsatser och utvärdera olika handlingsalternativ.
Om arbetsplatsen
Vi rekryterar nu en socialsekreterare för ett års vikariat inom enheten med placering i sektion Barnmottag Väster/Innestaden.
Enheten mottag och socialjour består av tre barn- och familjemottag, ett vuxenmottag samt socialjour. I enheten arbetar 63 socionomer och fem sektionschefer samt en enhetschef. Alla sitter på Bergsgatan 54.
Tillsammans med arbetskamraterna i sektionen har du både intern och extern handledning. Som anställd hos oss erbjuds du friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och möjlighet till semesterväxling.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat på ett år
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Tänk på att dina svar bör kunna styrkas och bekräftas i ditt CV.
Sökande som kallas på intervju skall vid intervjutillfället visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning. Sökande som erbjuds anställning är skyldig att lämna utdrag ur belastningsregister och id-handling (pass eller nationellt id-kort).
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
