Socialsekreterare till Mottag- och Vuxenenheten
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!
Vi söker nu två utvecklingsinriktade socialsekreterare till vår vuxengrupp. En tjänst är ett vikariat för föräldraledighet och den andra är en tillsvidaretjänst då vår nuvarande kollega erhållit ett annat arbete.
På Vuxen- och mottagningsenheten i Lilla Edet arbetar sju socialsekreterare, tre stycken med mottag och fyra stycken med vuxna, det dagliga stödet står en 1:e socialsekreterare för. Socialsekreterare i vuxengruppen arbetar med utredning och uppföljning insatser för vuxna med skadligt bruk och beroende, socialpsykiatri, boendeproblematik samt med våld i nära relation. Socialsekreterarna har en nära koppling till vår stödenhet bestående av boendestödjare, beroendebehandlare, behandlingssekreterare och familjebehandlare.
Vi arbetar för en god arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning, där du som socialsekreterare kan utföra arbetet på ett rättssäkert och kvalitativt sätt och samtidigt har tid för reflektion och kollegialt stöd. Hos oss får du en nära arbetsledning med en 1:e socialsekreterare som fungerar som bollplank och arbetsledare för dig i ditt arbete. Vi tillämpar flextid och du har möjlighet att ansöka om semesterväxling. Vi erbjuder extern handledning och kompetensutveckling genom bland annat Yrkesresan.Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i vuxengruppen arbetar du med utredning av inkomna anmälningar och ansökningar om insatser enligt SoL och LVM, samt uppföljning av både öppna insatser och placeringar. I ditt uppdrag ingår även att aktivt arbeta med utveckling av verksamheten.
Utifrån ny socialtjänstlag står vi mitt i en omställning social välfärd. Parallellt har vi samsjuklighetsreformen framför oss och ytterligare stora förändringar inom området kommer ske och du kommer vara en del i det.
Vi tror på att det sociala förändringsarbetet måste bedrivas tillsammans med den enskilde för att kunna uppnå en positiv förändring i livssituationen och ge goda förutsättningar inför framtiden. I arbetet ingår samverkan internt och externt med andra viktiga samarbetspartners exempelvis stödenhet, arbetsmarknadsenheten och hälso- och sjukvården, kriminalvården och polismyndighet. Kvalifikationer
För tjänsten krävs socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Meriterande ifall du har erfarenhet av arbete med målgrupperna.
Kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Du ska ha förmågan att vara självgående i dialog med chef och kollegor. Du är strukturerad och har en god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är även tydlig i din kommunikation och professionell i ditt förhållningssätt. I kontakt med dina klienter är du respektfull, ser möjligheter och förmedlar hopp. Du tycker om att arbeta ihop med andra såväl som självständigt och är kreativ och modig.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid anställning förväntas du lämna in, ett för arbetsgivaren godtagbart, utdrag ur belastningsregistret, vilket du kan rekvirera från polismyndighetens hemsida. Du förväntas också lämna in examensbevis.
Provanställning kan bli aktuellt.
Intervjuer planeras att genomföras den 27 och 29 april.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets kommun
(org.nr 212000-1496), https://www.lillaedet.se/
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
463 30 LILLA EDET Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lilla Edet Kontakt
Enhetschef
Annika Frisk Spångberg annika.friskspangberg@lillaedet.se 0520-659610 Jobbnummer
9843467