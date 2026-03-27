Socialsekreterare till Mottag Vuxen
2026-03-27
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Läs mer om socialförvaltningen här: https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en socialsekreterare till mottagningsenheten Mottag Vuxen på Socialförvaltningen.
Du är den första kontaktpersonen för vuxna, 18 år och äldre, som söker ekonomiskt bistånd, stöd för missbruk eller psykisk ohälsa. Mottag Vuxen fungerar som en ingång för personer som saknar pågående kontakt med socialtjänsten. Du ansvarar för att ge samhällsvägledning, utreda rätten till ekonomiskt bistånd och göra initiala förhandsbedömningar av behov av insatser vid beroende och/eller psykisk ohälsa. Vi möter även personer som vill lämna en kriminell livsstil och strävar efter att vara en synligare och mer lättillgänglig socialtjänst.
Tjänsten innebär stor variation och kräver god kunskap om samhällets stödfunktioner, såsom socialtjänst, regionen, andra myndigheter samt våra lokala insatser inom kommunen - exempelvis Arbete och sysselsättning.
En stor del av arbetet sker utanför kontoret i nära samverkan med externa aktörer. Du samverkar också med interna enheter inom socialtjänsten, Medborgarservice och vård- och omsorgsförvaltningen. En stor del av ditt arbete är också att jobba förebyggande, och fånga upp små problem innan de blir större. Vid komplexa ärenden arbetar vi i team, och du får stöd av din förste socialsekreterare som coachar dig i det dagliga arbetet.
Ingår i dina arbetsuppgifter att:
- genomföra kommuntillhörighetsutredningar
- erbjuda råd och stöd samt motivera till förändring och mot självständighet
- hantera nöd och akuta ansökningar om ekonomiskt bistånd samt akuta placeringar på externa tillfälliga boenden
Vi erbjuder dig
En spännande roll där du blir en nyckelperson och ambassadör för Botkyrkas socialtjänst, genom att representera oss i möten med medborgare och samverkansparter samt bidra aktivt till utvecklingsarbete. På Mottag Vuxen arbetar du tillsammans med 21 engagerade kollegor i ett team som präglas av samarbete, tydlig struktur och starkt engagemang. Mottag Vuxen är en central och lättillgänglig ingång till socialtjänsten där vi erbjuder ekonomiskt bistånd samt insatser vid missbruk och psykisk ohälsa. Vår styrka ligger i en tydlig organisation och ett nära samarbete inom kommunen och med externa aktörer, vilket skapar effektiva och hållbara lösningar för våra medborgare.
Hos oss får du kontinuerlig kompetensutveckling genom interna utbildningar, handledning och möjlighet till externa kurser. Du får stöd av erfarna kollegor och möjlighet att växa i din roll, vilket ger dig förutsättningar att utvecklas och bidra till en tryggare vardag för Botkyrkaborna.
Du som söker till oss
Du har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning, exempelvis inom socialt arbete, psykologi eller sociologi med inslag av socialrätt.
Övriga krav:
- Erfarenhet av arbete inom ekonomiskt bistånd
- Erfarenhet av aktuell lagstiftning, såsom SOL och OSL, dokumenterade genom relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet.
- Erfarenhet av att använda verksamhetssystemet LifeCare.
- Erfarenhet av att dokumentera och administrera i socialt arbete, inklusive att skriva utredningar, beslut och annan kommunikation med medborgare och myndigheter.
Det är meriterande om du har erfarenhet från mottagning inom ekonomiskt bistånd.
För att lyckas i rollen som socialsekreterare behöver du vara trygg och kunna skapa förtroende i möten med medborgare, ofta i utsatta och komplexa situationer. Du samarbetar med både interna kollegor och externa aktörer, såsom hälso- och sjukvård samt kriminalvård, för att säkerställa att rätt stöd och insatser når dem som behöver det. Tillsammans arbetar ni för att hitta hållbara lösningar, exempelvis vid akutplaceringar och utredningar om kommuntillhörighet. Arbetet kräver att du är strukturerad och analytisk i handläggning av ärenden, dokumentation och bedömningar, vilket gör att du kan prioritera och hantera både akuta och planerade uppgifter på ett effektivt sätt. Din noggrannhet visar sig i hur du strukturerar utredningar, formulerar tydliga analyser och säkerställer att all viktig information finns med, vilket leder till beslut som är rättssäkra och anpassade efter individens behov vid psykisk ohälsa och missbruk.
Välkommen med din ansökan!
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN/2026:00127".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882)
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Katherine Coteanu katherine.coteanu@botkyrka.se 0738683698
