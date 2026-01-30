Socialsekreterare till Mottag/utredning, Barn- och familjeenheten
2026-01-30
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppvidinge kommun, IFO i Uppvidinge
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Arbetet avser myndighetsutövning inom barn och familj 020 år. Du kommer att arbeta antingen i vårt mottag eller som utredande socialsekreterare. Handläggning sker enligt SoL och LVU med BBIC som grund. Vi arbetar i verksamhetssystemet Lifecare.
Vi behöver nu anställa en socialsekreterare till arbetsgruppen Mottag/utredning Vår mottagningssekreterare ansvarar för att ta emot och hantera anmälningar och ansökningar som kommer in. Du arbetar tätt tillsammans med våra utredande socialsekreterare inom Barn och familj samt våra 1:e socialsekreterare. För att trivas i rollen behöver du vara driven och gilla att ha många bollar i luften samtidigt. Du har blick för vad som behöver göras och trygg med att ta initiativ för att se till att det som behöver göras blir gjort. Då inflödet ofta är ojämnt behöver du ha en god stresshanteringsförmåga för att kunna hantera topparna på ett lugnt, effektivt och konstruktivt sätt.
I rollen som utredande socialsekreterare jobbar du med att utreda barn och ungas behov 0-20 år och utifrån det tillsätta insatser och ansvara för uppföljning av öppenvårdsinsatser.
Gemensamt för båda rollerna är att du kommer vara en viktig del i att vara med och bidra till nya arbetssätt kopplat till denna omställning utifrån nya SoL som trädde i kraft den 1 juli.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller likvärdig kompetens och som vill arbeta med barn och familjer i en verksamhet där samarbete och gemensamt ansvar är centralt. Du är trygg i dig själv, strukturerad och har förmåga att prioritera även när arbetet är komplext. Du är lyhörd, prestigelös och har ett gott bemötande i mötet med både barn, familjer och samarbetspartners.
Erfarenhet av myndighetsutövning inom barnavården är meriterande. Kunskap inom BBIC, Signs of Safety, hedersrelaterad problematik och barns våldsutsatthet är meriterande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. B-körkort är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
