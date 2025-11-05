Socialsekreterare till Mottag och Vuxna SOL på Hisingen
2025-11-05
Om Enheten Mottag och Vuxna SoL
Vi växer och söker nu en engagerad och trygg socialsekreterare till Funktionsstöds mottag på Hisingen!
Vår enhet är uppdelad i två arbetsgrupper, Vuxna SoL som ansvarar för att handlägga ärenden för vuxna personer som behöver hjälp och stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Mottaget som ansvarar för att ta emot alla nya ärenden till myndigheten inom stadsområdet.
Idag arbetar det 5 socialsekreterare i mottaget och 8 socialsekreterare i utredningsgruppen Vuxna SoL. Vi växer och kommer nu att utöka vårt mottag med en socialsekreterare.
Vi är en engagerad grupp som trivs tillsammans och värdesätter samarbete, omtanke och struktur i vardagen. Här finns en stark kollegial anda och en vilja att utvecklas tillsammans.
Stadsområde Hisingen består av fem myndighetsenheter där Mottag och Vuxna SoL är en av enheterna. Enheten sitter på Rimmaregatan 6.
Arbetsuppgifter i mottaget
Mottaget är navet i verksamheten och ofta den första kontakten våra medborgare har med förvaltningen för funktionsstöd. Här tar vi emot nya ansökningar, gör inledande bedömningar och säkerställer att varje ärende hamnar rätt. Mottaget utreder ärenden som kräver snabb handläggning, exempelvis planering ut från sjukhus.
Arbetet innebär att ge information och vägledning, bedöma förutsättningar för bistånd eller insatser samt hänvisa vidare till rätt handläggare eller verksamhet. Du behöver bred kunskap inom både SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du möter personer med psykisk, neuropsykiatrisk, fysisk och intellektuell funktionsnedsättning och deras nätverk, vilket kräver gott bemötande, respekt och förståelse för olika livssituationer.
Det är viktigt att du trivs med nära samarbete i grupp och har ett flexibelt förhållningssätt då dagarna snabbt kan ändras och kräva omprioritering. Vi arbetar lösningsfokuserat och med ett helhetsperspektiv för att möta individens behov. Tempot kan vara högt, men du har alltid stöd av kollegor och 1:e socialsekreterare för metodstöd och rådgivning.
Hos oss får du ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med möjlighet att påverka samt tillgång till metod- och processhandledning. En god arbetsmiljö, introduktion och kompetensutveckling är viktigt för oss. En 1:e socialsekreterare arbetar riktat mot mottaget, och du får även en mentor som stöttar under introduktionen.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är väl förtrogen med handläggning enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Då tjänsten innefattar administrativt arbete behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i både tal och skrift
Har du erfarenhet av myndighetsutövning med utredningar, bedömningar och verkställande av beslut så är det meriterande. Även erfarenhet av dokumentation i verksamhetssystemen IBIC/ Treserva/ SAMSA är önskvärt.
I din yrkesroll visar du respekt och hänsyn för dem du möter. Du har en öppen och positiv attityd, med brukarens/klientens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna och tar dina uppgifter på allvar. Samtidigt är du lätt att samarbeta med.
Du planerar aktiviteter och projekt i god tid, använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat, metodiskt och du ser till att arbetet slutförs. Samtidigt trivs du i en verksamhet där ingen dag är den andra lik och där tempot kan variera, med förmåga att balansera olika krav behåller du lugnet i svåra situationer.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önsOm företaget
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg. Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/229". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Mariam Maghder, Enhetschef 031-3669810 Jobbnummer
9590749