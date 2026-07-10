Socialsekreterare till Mottag och Vuxna SOL på Hisingen
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2026-07-10
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Om enheten
Mottag och Vuxna SoL är en av fem myndighetsenheter inom Funktionsstöd i stadsområde Hisingen. Enheten består av två arbetsgrupper: Mottaget, som tar emot nya ärenden till myndigheten, och Vuxna SoL, som ansvarar för handläggning och uppföljning av insatser för vuxna enligt socialtjänstlagen.
Vi söker nu en socialsekreterare till vår utredningsgrupp Vuxna SoL.
Hos oss blir du en del av en arbetsplats med hög kompetens, stark sammanhållning och stort engagemang. Vi arbetar teambaserat, vilket innebär att vi delar ansvar för ärendena inom teamet och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Det skapar både trygghet, flexibilitet och goda möjligheter till lärande.
Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare ansvarar du för att utreda, bedöma och följa upp behov av stöd enligt socialtjänstlagen. Arbetet innebär nära kontakt med personer med funktionsnedsättning, deras nätverk och olika samverkansparter.
I rollen utreder och bedömer du behov av stöd och insatser, ger information, vägledning och rådgivning samt fattar beslut enligt gällande lagstiftning. Du följer upp beviljade insatser och samverkar med både interna och externa aktörer för att skapa goda förutsättningar för den enskilde.
Arbetet är varierat och meningsfullt och ger dig möjlighet att göra verklig skillnad för människor i olika livssituationer.
Vi erbjuder
Vi vet att ett hållbart arbetsliv kräver goda förutsättningar. Därför erbjuder vi ett teambaserat arbetssätt med nära kollegialt stöd, en introduktion som anpassas efter dina erfarenheter samt en mentor under introduktionstiden. Du får också stöd av två förste socialsekreterare som erbjuder metodstöd och vägledning. Utöver detta erbjuder vi metod- och processhandledning, goda möjligheter till kompetensutveckling samt en arbetsplats där samarbete, arbetsmiljö och utveckling prioriteras.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-10Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är väl förtrogen med handläggning enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Då tjänsten innefattar administrativt arbete behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i både tal och skrift
Har du erfarenhet av myndighetsutövning med utredningar, bedömningar och verkställande av beslut så är det meriterande. Även erfarenhet av dokumentation i verksamhetssystemen IBIC/ Treserva/ SAMSA är önskvärt.
I din yrkesroll visar du respekt och hänsyn för dem du möter. Du har en öppen och positiv attityd, med brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna och tar dina uppgifter på allvar. Samtidigt är du lätt att samarbeta med.
Du planerar aktiviteter och projekt i god tid, använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat, metodiskt och du ser till att arbetet slutförs. Samtidigt trivs du i en verksamhet där ingen dag är den andra lik och där tempot kan variera, med förmåga att balansera olika krav behåller du lugnet i svåra situationer.Övrig information
I stället för att skicka ett personligt brev så kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/blanketter---kontrollera-egna-uppgifter/)
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Christina Matsdotter, Akademikerförbundet SSR christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se 0313679460 Jobbnummer
9998836