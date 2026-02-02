Socialsekreterare till mottag - barn och familj
Tomelilla kommun, Individ och familj / Socialsekreterarjobb / Tomelilla Visa alla socialsekreterarjobb i Tomelilla
2026-02-02
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tomelilla kommun, Individ och familj i Tomelilla
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Barn- och familjeenheten består av mottag, utredningsgrupp, familjevårdsgrupp som består av två barnsekreterare och två familjehemssekreterare samt administratörer. Enheten leds av en enhetschef. I mottaget arbetar två socialsekreterare.
I arbetsgruppen råder det en positiv stämning, vi är måna om varandra och stöttar varandra i vardagen. Vi hjälps åt att hantera svåra bedömningar och värdesätter våra olika erfarenheter.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i mottaget är du ofta första kontakten med socialtjänsten för barn och ungdomar och deras familjer. Samverkan är en viktig del i arbetet med till exempel förskola, skola, polis och andra aktörer runt barnet och familjen.
Mottaget ansvarar för enhetens jourtelefon som är öppen under kontorstid för att ta emot anmälningar och ansökningar, men även för rådgivning/ konsultationer gällande barn och unga 0-21 år. Du arbetar med en hög grad av självständighet inom lagstiftning, riktlinjer och praxis. Ditt arbete skall kännetecknas av professionalitet och gott bemötande samt lyhördhet inför barnens och familjernas behov.
Mottaget ansvarar även för att hålla i utbildning för till exempel förskola och skola i syfte att öka kunskapen om socialtjänstens arbete och anmälningsplikten.
I det dagliga arbetet får du stöd och handledning av både enhetschef och förste socialsekreterare och även extern handledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är erfaren socionom som har:
* Socionomexamen.
* Erfarenhet av utredningsarbete och/eller mottagningsarbete inom socialtjänsten.
* God kunskap om lagstiftningen inom SoL och LVU.
* God förmåga att uttrycka dig i svenska, tal och skrift.
* God samarbetsförmåga och är tillika en god kommunikatör.
För att trivas i mottaget behöver du vara flexibel och kunna behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Du har lätt för att planera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter. Du har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation och tycker om att samarbeta. Du är noggrann och prestigelös. Det är meriterande om du har andra språkkunskaper.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302787". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886) Arbetsplats
Tomelilla kommun, Individ och familj Kontakt
Enhetschef
Vjollca Sandegaard Vjollca.Sandegaard@tomelilla.se Jobbnummer
9718767