Socialsekreterare till löpande verksamhet inom ekonomiskt bistånd
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2026-07-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Beskrivning
"I vårt jobb med människor är arbetsuppgifterna varierande. Mycket av detta beror på att ekonomiskt bistånd består av olika delar: dels motivationsarbetet tillsammans med klienterna men även ekonomi och juridiska frågor. Vi ställs inför många utmaningar men vår kompetens tillsammans med stödet från arbetskollegor och arbetsledning stärker oss och skapar trygghet". Så beskriver två av våra socialsekreterare sitt arbete på enheten för ekonomiskt bistånd.
Avdelningen försörjningsstöd arbetar med myndighetsutövning och består av en mottagningsenhet och fyra likvärdiga enheter som arbetar med löpande biståndsärenden. Enheterna är lokaliserade till två lokalkontor som ligger på Höstvädersgatan 1 och Dunfins gata 20-22 i Hisings Backa.Dina arbetsuppgifter
På Dunfins gata sitter två av avdelningens enheter och varje enhet består av 13 socialsekreterare, en socialadministratör, två 1:e socialsekreterare och en enhetschef. Enheterna har ett nära samarbete så kommer du till oss får du många kollegor! ! Nu söker vi en ny kollega till Ekonomiskt bistånd enhet 3 på Dunfins gata.
Som socialsekreterare arbetar du med två uppdrag. Det ena innebär att motivera och erbjuda insatser som bidrar till att individer blir självförsörjande. Det andra uppdraget innebär att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. I arbetet kommer du att samverka med andra aktörer såsom exempelvis Försäkringskassan, sjukvården, Arbetsförmedlingen samt interna aktörer inom socialtjänsten.
Vi erbjuder dig ett spännande och utmanande arbete, med stöd från engagerade och kunniga kollegor. Det finns stora möjligheter att själv forma sitt arbete. Vi har även process- och metodhandledning och det pågår kontinuerligt ett utvecklingsarbete på enheten.
Enheterna har ett viktigt uppdrag och vi vill ge socialsekreterarna de bästa förutsättningarna för att göra ett kvalitativt socialt arbete.
Vi är nyfikna på dig och ser fram emot att du berikar oss med just dina kunskaper, tankar och idéer!Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med försörjningsstöd, men viktigast för oss är att du vill vara med och bidra till vårt goda samarbete. För att klara av uppdraget är det viktigt att du både kan arbeta med myndighetsutövning men samtidigt stötta och motivera individer.
Som person är du kommunikativ och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vidare är du strukturerad och klarar att följa rutiner och riktlinjer. Då du i arbetet möter människor i en utsatt situation måste du vara professionell i din yrkesroll och ha ett bra bemötande. Eftersom du kommer att samverka med många olika aktörer kräver arbetet att du har en god samarbetsförmåga och att du är lyhörd.
Tycker du som vi, att det här låter som ett spännande och viktigt uppdrag? Välkommen in med din ansökan, vi gör urval löpande!Anställningsvillkor
Arbete med urval kommer ske löpande under ansökningsperioden.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Hisingen är Sveriges fjärde största ö och en viktig del av Göteborg. Här finns goda kommunikationer till Göteborgs centrum, ett brett utbud av restauranger, caféer och butiker samt närhet till både stadsliv och grönområden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Hisingen ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra.Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Anna Romare anna.romare@socialhisingen.goteborg.se 031-3668782 Jobbnummer
10010503