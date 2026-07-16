Socialsekreterare till Kriscentrum Boende Heder
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2026-07-16
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Ref: 20261702
Vi söker nu en medarbetare till Kriscentrum Boende Heder. Kriscentrum Boende Heder är ett HVB (hem för vård eller boende) för ungdomar med juridiskt kön kvinna, i åldern 14–22 år som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck eller våld i nära relation och har ett skyddsbehov.
Alla placeringar föregås av kontakt med socialtjänsten och kan ske såväl planerat som akut, dygnet runt.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på dagtid ansvarar du främst för att genomföra riskbedömningar enligt HEVA och/eller FREDA. Riskbedömningarna avser våldsutsatthet kopplad till hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer, inklusive ungt partnervåld. Utifrån genomförda bedömningar föreslår du lämpliga skydds- och stödinsatser. Du har även ett kontaktpersonsansvar för en eller flera ungdomar och är huvudansvarig för dessa under placeringstiden.
I uppdraget ingår att planera, följa upp och samordna insatser utifrån den unges behov. Arbetet innebär nära samverkan med placerande socialsekreterare, polis, skola, BUP och andra relevanta aktörer för att säkerställa ett samordnat och kvalitativt stöd.
Arbetet omfattar även stödjande samtal, dokumentation och administrativa uppgifter. Eftersom arbetet bedrivs i ett boende ingår även praktiska arbetsuppgifter i den dagliga verksamheten för att skapa en trygg, strukturerad och välfungerande miljö för de placerade ungdomarna.
Rollen kräver god förmåga att skapa förtroendefulla relationer, göra professionella bedömningar och arbeta med barn och unga i utsatta livssituationer. God kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation samt förståelse för kris- och traumaproblematik är av stor betydelse.
Tjänsten innebär arbete dagtid, kvällar och helger enligt ett rullande schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen samt minst två års aktuell erfarenhet av relevant socialt arbete. Vi vill även att du tidigare kommit i kontakt med ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer genom ditt arbete.
Du har goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som i skrift. Om du behärskar andra språk är detta meriterande. B-körkort för manuellt växlad bil är önskvärt, men inget krav.
Det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet av arbete inom nedan angivna områden:
Skyddat boende
HVB
Patriark
FREDA
Heva
MI
TMO
Utredning inom Barn och Familj
Arbete med ungdomar
Som person ser vi att du som söker har en god samarbetsförmåga som gör att du kan lyssna in samt visa intresse och förståelse för andra människor. Du har ett gott bemötande och förmågan att snabbt skapa goda relationer med andra. Vidare ska du kunna planera arbetet självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har stor drivkraft, är lyhörd och har lätt för att förhålla dig till förändrade omständigheter.
Med tanke på verksamheternas utformning är det av stor vikt att du kommunicerar tydligt, samt att du är trygg i dig själv och har förmåga att skapa förtroende. Du ska kunna fatta snabba och tydliga beslut som kan innebära svåra val. Du ska kunna ta egna initiativ, agera med självförtroende och arbeta självständigt. Det är viktigt att du bidrar till arbetsgruppen och ser vikten av att vara en lagspelare. Du ska ha förmåga att lyssna, rådfråga kollegor/chef och kommunicera proaktivt.
Du kommer att arbeta med ungdomar och unga vuxna i ett kollektiv där du som medarbetare förväntas hantera de placerade individuellt men även i grupp. Meriterande om du har kunskap i konflikthantering. Det är av stor vikt att du visar respekt för andra gruppmedlemmars (både kollegor och placerade) åsikter och bidrag.
Om arbetsplatsen
Arbetsgruppen på Kriscentrum Boende Heder består av 12 medarbetare, varav en samordnare som arbetar dagtid, sex medarbetare som arbetar dag/kväll och fem som arbetar kväll/natt.
Verksamheten är en av flera verksamheter inom enheten Kriscentrum, som tillhör Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2900 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat, 6 mån
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-10-01 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Endast kvinnor kan komma att anställas då tjänstens placering är vid ett skyddat boende.
Utdrag ur Polisens misstanke- och belastningsregister, HVB (hem för vård eller boende) begärs av den som erbjuds anställning, samt uppvisande av examensbevis och id-handling.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Tänk på att dina svar bör kunna styrkas och bekräftas i ditt CV.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261702". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sektionschef (16/7-31/7)
Hanna Marbe hanna.marbe@malmo.se +46760216871 Jobbnummer
10004254