Socialsekreterare till Kriscentrum boende - Malmö kommun - Administratörsjobb i Malmö

Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö2021-07-01Ref: 202117242021-07-01Vi söker nu två vikarier till Kriscentrum Boende, som är en verksamhet inom avdelning Insats. Kriscentrum Boende är ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Alla placeringar sker via socialtjänsten, både planerat och akut. Personal är behjälpliga i bedömningen kring skyddsbehovet och under hela placeringstiden samarbetar personalen nära placerande socialsekreterare.Som socialsekreterare arbetar du med informativa och stödjande samtal, skyddsbedömningar, joursamtal via telefon, dokumentation samt samverkan med socialtjänst, sjukvård, advokat, polis samt föreningslivet. Arbetet består också av praktiska arbetsuppgifter i boendet samt aktiviteter för barn och vuxna såväl i boendet som utanför.Vi rekryterar nu två vikarier, en till nattjänstgöring och en till dag/kväll/helg.Vi söker dig som har socionomexamen. Det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet av arbete inom nedan angivna områden:Våld i nära relationArbete på boendeHedersrelaterat våldPatriarkFREDATMOSom person vill vi att du har en god samarbetsförmåga som gör att du lyssnar in samt visar intresse och förståelse för andra människor. Du har ett gott bemötande och förmågan att skapa goda relationer med andra. Vidare kan du planera arbetet självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har drivkraft, är lyhörd och har lätt för att förhålla dig till förändrade omständigheter. Med tanke på verksamheternas utformning är det av stor vikt att du är bra på att kommunicera samt att du är trygg i dig själv.Du har goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som i skrift. Behärskar du andra språk är detta meriterande. B-körkort för manuellt växlad bil är önskvärt men inte ett krav.Om arbetsplatsenI Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.Information om tjänstenAnställningsform: Tidsbegränsad anställning, med möjlighet till förlängningTjänsten på dag/kväll/helg: 2021-09-01 - 2021-12-31Nattjänsten: 2021-10-04 - 2022-03-08Omfattning: HeltidAntal tjänster: 2Intervjuer är planerat att hållas i vecka 30.Endast kvinnor kan komma att anställas då tjänstens placering är vid ett skyddat boende. Utdrag ur Polisens misstanke- och belastningsregister, HVB (hem för vård eller boende), begärs av den som erbjuds anställning.Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Arbetsmarknads- och socialförvaltningens rekryteringsenhet på: asf.rekrytering@malmo.se Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-25Malmö kommun5840053