Socialsekreterare till Krimteamet på Socialförvaltningen
2025-09-29
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi har genomgått en spännande organisationsförändring med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende.
Inom verksamhetsområde myndighet finns Krimteamet som består av sex medarbetare, dit vi nu söker en vikarierande socialsekreterare. Hos oss kommer du få uppleva en arbetsplats där den ena dagen inte är den andra lik. Du kommer ha möjlighet att växa med utmaningar genom att leda dig själv och påverka och hjälpa våra barn, unga, och unga vuxna i rätt riktning.
Krimteamet jobbar myndighetsutövande med målgruppen barn, unga och unga vuxna som begått, är misstänkta, varit utsatta för brott, återfallit i brott samt befinner sig i riskzonen för kriminalitet eller missbruk.
Krimteamet har ett brett uppdrag som innefattar varierande arbetsuppgifter kopplat till målgruppen. Krimteamet har i grunden en mottagningsfunktion och hanterar förhandsbedömningar avseende oro kopplat till kriminalitet, missbruk och normbrytande beteende.
Krimteamet har kontor både på Socialförvaltningen och Polishuset i Helsingborg. Kontoren bemannas utifrån ett rullande schema och arbetsuppgifterna varierar beroende på vart socialsekreteraren utgår ifrån. På polishuset sitter socialsekreterarna tillsammans med polisens ungdomsutredare och områdespoliser.
Vi har också ett administrativt ansvar som innebär råd och stöd, delta vid regelbundna möten med berörda parter, förmedla information samt planera för verksamheten. Arbetet består vidare av att informera och konsultera bland annat om socialtjänstens arbete och anmälningsskyldighet. Verksamhetsutveckling är en självklar del i arbetet.
Vidare uppdrag i tjänsten:
• Att avge yttranden enligt lagen om unga lagöverträdare, på begäran av polis, åklagare och domstol.
• Att avge körkortsyttrande, passyttrande, särskild personutredning från tingsrätten och yttranden från Kriminalvården.
• Att vara samordnare för påföljd av ungdomstjänst (15-21 år) och en del av påföljd ungdomsvård, i form av samtalsserie RePulse och Kriminalitet som livsstil (KSL).
• Att vara samordnare för medling mellan brottsutövare och den som är brottsutsatt (12-21 år).
• Att erbjuda samtalsstöd för barn och unga (10-21 år), anhöriga och vittnen som blivit utsatta för, eller bevittnat brott.
• Att ansvara över kartläggning med stöd av riskbedömningsinstrument vad gäller barn, unga och unga vuxna som begår brott.
• Att samverka med Kriminalvården häktet/frivården som socialsekreterare på häktet med uppsökande verksamhet gällande häktade unga och unga vuxna.
• Att närvara vid förhör med barn och unga under 18 år.
• Arbete med avhopparverksamhet och förebyggande av våldsbejakande extremism.
Vad vi erbjuder
Som medarbetare hos oss får du en verksamhetsnära ledare och engagerade kollegor som kan stötta och introducera dig i arbetet och i
organisationen, samt tillgång till jurister och andra stödfunktioner. Förmåner som du kan ta del av är bl. a flexibel arbetstid, 3000 kr per år i friskvårdsbidrag, semesterväxling och förkortad arbetstid på sommaren. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten.Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för den här tjänsten behöver du ha
• Socionomexamen.
• Minst två års erfarenhet av arbete med utredning och myndighetsutövning inom barn, unga och familj samt unga vuxna.
• B-körkort och kör bil.
Personliga kvalifikationer
• Du ska vara väl förtrogen med lagstiftning, för att på ett trovärdigt sätt kunna företräda socialtjänsten gentemot annan myndighet och invånare.
• Kunskap om risk- och skyddsfaktorer för unga är meriterande, likaså kunskap om brottsutsatthet, medling, ungdomstjänst, avhopparverksamhet och våldbejakande extremism.
• Önskvärt är att du har en erfarenhet av att ha arbetat med unga för att förebygga kriminalitet.
• Ha lätt för att samarbeta både internt och externt, att du både är självständig och har lätt att arbeta i team.
• Du ska känna dig trygg i att hålla samtal med flera personer då oftast både den unge och dess föräldrar deltar i samtalet.
• Ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervjuer kommer ske löpande, så välkommen med din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att mejla dessa till: krimteamet@helsingborg.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
