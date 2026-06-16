Socialsekreterare till kompetensförsörjningskontoret
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2026-06-16
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Vill du vara med och göra skillnad i människors väg mot egen försörjning? Här får du möjlighet att arbeta med utveckling och samverkan tillsammans med engagerade kollegor i en miljö där förtroende, struktur och framtidstro är i fokus!
Vilka är vi?
Kompetensförsörjningskontorets uppdrag är att synliggöra den framtida arbetskraften och vara en aktiv del i att lösa Norrköpings kompetensförsörjningsbehov. Med våra gemensamma resurser och professionella kompetens är vi en central part internt och externt för samhällets tillväxt och individens utveckling.
Vi utformar effektiva och flexibla utbildningar utifrån kompetensförsörjningsbehov och yrkesväxling i arbetslivet och med insatser för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi ger våra invånare möjlighet att växa och utvecklas och där vägen till egen försörjning ska vara så kort som möjligt. Därmed ökar invånarnas livskvalitet där fler tar ansvar och bidrar till en hållbar framtid.
Kompetensförsörjning är det ord som förenar oss i vårt uppdrag i alla de verksamheter vi arbetar för. Inom kontoret är vi cirka 400 anställda som ansvarar för försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen, kommunala arbetsmarknadsåtgärder, budget- och skuldrådgivning samt vuxenutbildning från SFI till yrkeshögskola. Vi är tjänstemannastöd till kompetensförsörjningsnämnden.
Den här tjänsten är placerad inom ekonomiskt bistånd men tillhör enheten service och utredning – en enhet som har en central roll i att möta individen tidigt. Här erbjuder vi service och vägledning i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd, utreder rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen, hanterar akuta ärenden och hänvisar till annat befintligt stöd inom kommunens verksamheter.Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss möter du människor i olika livssituationer, ofta i ett tidigt skede. Du ger stöd i ansökningsprocessen, utreder rätten till ekonomiskt bistånd och fattar beslut enligt socialtjänstlagen.
Arbetet innefattar även att hantera akuta ärenden, till exempel bistånd vid livsmedelsbrist, hot om avhysning eller elavstängning, samt att följa upp beslut tagna av socialjouren.
Du har daglig kontakt med individer där tillit och tydlig kommunikation är avgörande. Arbetet kräver noggrann dokumentation, juridisk förståelse och förmåga att göra kvalificerade bedömningar. Samtidigt förväntas du kunna se framåt och att bidra till att individen, med rätt insatser, kan närma sig egen försörjning.
Vi arbetar i team, där vi stödjer varandra i ett öppet och tillåtande klimat. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, bidra med din kompetens och vara med och forma framtidens arbetssätt inom ekonomiskt bistånd.
Vem är du?
Vi söker dig som har Socionomexamen, kandidatexamen i beteendevetenskap, socialpedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig i kombination med socialrätt 7,5 hp.
Du har minst ett års erfarenhet av myndighetsutövning och god kunskap om socialtjänstlagen (SoL). Vi ser också att du har erfarenhet av socialt arbete sedan tidigare.
Som person är du trygg i din yrkesroll, har ett gott och respektfullt bemötande samt förmåga att fatta välgrundade beslut även i pressade situationer. Du arbetar strukturerat, är lösningsfokuserad och har lätt för att samarbeta med både kollegor och externa aktörer.
Du är lyhörd och har lätt för att anpassa din kommunikation utefter den du möter och du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och i skrift. Viktigast av allt är att du delar vårt engagemang för att ge människor en bättre chans till ett självständigt liv.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis
Sista ansökningsdatum: 20 juli
Kontakt: Enhetschef Elisabet Nemeth, mailto:elisabet.nemeth@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 28 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9966786