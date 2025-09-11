Socialsekreterare till Jour ekonomiskt bistånd & förebyggande vuxen
2025-09-11
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Sedan juni 2024 tillhör enheten Jour ekonomiskt bistånd och förebyggande vuxen första linjens socialtjänst.
Vi skall finnas nära kommuninvånarna och det skall bli enklare att komma i kontakt med socialtjänsten.
Vi är en enhet som arbetar med akut ekonomiskt bistånd, samordning av kommunens vräkningsförebyggande arbete och uppsökande arbete mot vuxna i behov av stöd hos någon av kommunens verksamheter. Vårt fokus är på förebyggande arbete.
Ditt uppdrag
Som socialsekreterare på jouren för ekonomiskt bistånd är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ta emot ärenden av mer akut karaktär, göra rättssäkra bedömningar om rätten till främst akut ekonomiskt bistånd och i vissa fall skriva utredningar gällande ekonomiskt bistånd i sin helhet.
Till den här tjänsten söker vi dig med god kunskap om att arbeta med ärenden med förhöjd sekretess; i detta fall specifikt riktat mot personer som vill lämna en kriminell livsstil. Arbetet med målgruppen sker teambaserat och enhetsöverskridande och utgör en del av tjänsten. I tjänsten ingår även att arbeta med enhetens grunduppdrag.
Vi lägger stort värde i samverkan med andra enheter och funktioner, både inom första och andra linjens socialtjänst och verksamheter eller myndigheter utöver kommunen.
Det här söker vi hos dig
För att passa i rollen som Socialsekreterare hos oss vill vi att:
- Du har socionomexamen
- Du har god kännedom om socialförsäkringssystemet
- Du har en god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt på svenska
- Erfarenhet av socialt arbete med ekonomiskt bistånd och/eller med personer som befinner sig i kriminell kontext är meriterande
- Erfarenhet av MI är meriterande
Din kompetens
- Du är utvecklingsorienterad och brinner för ett kunskapsbaserat och systematiskt arbetssätt med den enskilde i centrum.
- Eftersom arbetet ofta innebär att möta människor med en komplex livssituation är det viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.
- Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl.
- När du tar beslut har du en god förmåga att se helheten och gör korrekta avvägningar, prioriterar samt väger samman all information.
- Du har god förmåga att skapa relationer och etablera kontakt med människor i en utsatt situation.
- Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet med uppdrag som myndighetsutövare.
- Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus.
- Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställning kan ske först efter att ett godtagbart registerutdrag från Polisen erhållits.
Har du frågor om tjänsten, kontakta:
Tuva Andersson Minell Telefonnummer: 08-606 70 00 eller tuva.anderssonminell@haninge.se
Det här kan vi erbjuda dig
Vi kan erbjuda dig en arbetsplats med bra struktur, rutiner och kollegor som är erfarna, trevliga och engagerade. Teamet består av sex socialsekreterare, en samordnare av kommunens vräkningsförebyggande arbete, två uppsökare riktade mot vuxna, en administrativ assistent och en enhetschef. Teamet har handledning.
Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdscheckar, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling.
Välkommen med din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
