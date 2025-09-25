Socialsekreterare till insatsteamet, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Ungdomsenhet insats/placering / Socialsekreterarjobb / Huddinge Visa alla socialsekreterarjobb i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering. Målgruppen för vår verksamhet är ungdomar i åldrarna 13-20 år med undantag för vårt mottagningsteam som arbetar med barn och ungdomar i åldrarna 0-20, deras familjer och nätverk. Vi arbetar för att öka deras trygghet och stabilitet i hemmiljön och att uppmuntra och stärka deras egna resurser.
Vi har en stabil ledning och organisation inom barn- och ungdomssektionen i Huddinge men som också är i ständig utveckling för att förbättra, effektivisera och anpassa våra arbetsmetoder så att vi kan bedriva ett gott socialt arbete.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vill du följa behandlingsprocessen på nära håll och göra en skillnad för unga människor?
Insatsteamet är ett engagerat, stabilt och erfaret team med stort intresse för att göra en skillnad för unga människor och deras familjer. I samarbete med våra ungdomar och familjer följer vi upp beviljade insatser. Vårt arbete innebär att vi har spännande samtal med våra ungdomar och familjer. Vi lägger stor vikt vid samarbetet med både det privata och det professionella nätverket. Vi har ett tätt samarbete med vår egen öppenvård och andra vårdgivare. Vi har ett engagemang för metodutveckling så som Signs of Safety och MI, vi har kommit långt i vår implementering och arbetet med Signs of Safety. Din profil Du tycker om att följa ungdomar i behandlingsprocessen på nära håll och över tid. De långa kontakterna gör att vi får vara med och se resultaten av våra insatser. Vår organisation möjliggör att vi kan tillgodose en god kvalité på vården i insatsskedet för familjerna. Du ska ha socionomexamen och tidigare erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom barn och ungdom. Du har ett stort intresse att tillsammans med teamet och enheten utveckla och förbättra arbetsmetoderna inom socialt arbete. Du har förmågan att samarbeta, prioritera och fatta snabba beslut samt har ett förhållningssätt präglat av respekt, engagemang och driv. Våra ledord är professionellt förhållningssätt, gott bemötande och rättssäker handläggning. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om dig
Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
• Socionomexamen
Meriterande
• Erfarenhet av myndighetsutövning med barn och unga
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
• Johanna Jakobsson, johanna.jakobsson3@huddinge.se
• Susanne Åkerblom, susanne.akerblom-edlund@huddinge.se
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278757". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Ungdomsenhet insats/placering Kontakt
Gruppledare
Susanne Åkerblom susanne.akerblom-edlund@huddinge.se 08-535 379 04 Jobbnummer
9525752