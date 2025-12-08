Socialsekreterare till Individ- och familjeomsorgen
2025-12-08
Just nu händer något spännande inom socialtjänsten i Strängnäs! Vi står mitt i en kulturresa - där tillit, lärande och framtidstro är våra ledord. Vi utvecklar arbetssätt, ledarskap och samarbete i takt med den nya socialtjänstlagens intentioner: mer förebyggande arbete, stärkt delaktighet och fokus på barnets och familjens egna resurser.
Hos oss får du vara med och forma framtidens socialtjänst - en socialtjänst som möter människor med värme, nyfikenhet och mod. Socialkontoret i Strängnäs kommun är för tillfället indelad i sex verksamhetsområden: Myndighet, individ och familjeomsorgen, äldreomsorg, funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård samt administration och digitalisering.
Vi söker nu nya kollegor till utredningsenheten barn och unga och mottagnings- och familjeenheten - två engagerade team som sätter den enskildes behov i centrum och arbetar aktivt för utveckling och förbättringar.
Vi erbjuder dig:
* En arbetsplats i förändring - där kulturen är lika viktig som strukturen.
* Tillitsbaserat ledarskap, aktivt medarbetarskap och en tydlig vision framåt.
* Handledningsstöd, reflektionstid och friskvårdsbidrag på 3 000 kr.
* Möjlighet till distansarbete och flexibla arbetstider.
* Kollegor som stöttar, delar kunskapPubliceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Oavsett vilken enhet du arbetar på så arbetar du med att ta emot och hantera ansökningar och anmälningar samt göra bedömningar och fatta rättssäkra beslut. Samverkan med externa och interna parter är en viktig del i arbetet. Du har kontakt med den enskilde, barn, vårdnadshavare och nätverk och håller samtal och möten med berörda parter. Arbetet innebär att dokumentera korrekt och rättssäkert i verksamhetssystemet Treserva och att hålla dig uppdaterad om lagstiftning och rättsläget. Du bidrar aktivt till utveckling och förbättring av arbetssätt och samarbetar nära med kollegor och arbetsledning för att skapa en trygg och professionell verksamhet.
Som socialsekreterare på Utredningsenheten barn och unga är dina huvudsakliga uppgifter:
* Utreda ärenden och följa upp insatser.
* Göra skydds- och förhandsbedömningar i pågående ärenden.
* Skapa goda kontakter med familjer och stödja förändringsarbete.
* Ansvara för placeringar i jourhem och HVB.
* Förbereda ärenden enligt LVU samt delta i domstolsförhandlingar.
* Skriva vårdplaner och beslutsunderlag.
Som mottagningssekreterare på Mottagnings- och familjeenheten är dina huvudsakliga uppgifter:
* Hantera nya ansökningar och anmälningar.
* Göra skydds- och förhandsbedömningar.
* Ansvara för akuta placeringar i inledande fas.
* Skriva olika typer av yttranden.
* Ge råd och vägledning kring orosanmälningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* examen som socionom eller som beteendevetare med påbyggnad som uppfyller behörighetskraven för socionom,
* kunskaper om lagstiftning och myndighetsutövning,
* god förmåga att formulera dig tydligt i tal och skrift på svenska,
* god vana av att använda IT som ett stöd i arbetet,
* B-körkort.
Det är också meriterande om du har:
* arbetslivserfarenhet av/inom mottagningsarbete,
* arbetslivserfarenhet av utredningsarbete med barn och unga,
* utbildning/erfarenhet Signs of Safety eller liknande,
* utbildning/erfarenhet i FREDA, Sara/Patriark, MI, BBIC,
* arbetat i verksamhetssystemet Treserva.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du delar kommunens värdegrund: utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet. Vi söker dig som är strukturerad och gillar att samarbeta! Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ, men trivs också med att samarbeta och skapa goda relationer. Du är lugn och trygg och har förmågan att prioritera och hålla ordning på flera uppgifter samtidigt.
Vi tror att du är flexibel, lösningsorienterad och har lätt för att kommunicera och skapa förtroende både med den enskilde, anhöriga och våra samarbetspartners. Du är modig, nyfiken och har ett lösningsfokus och trivs i ett klimat där vi lär av varandra. Lika viktig är din genuina önskan och vilja att vara med på vår gemensamma resa framåt!
Vill du vara med och bygga framtidens socialtjänst - där vi gör skillnad på riktigt? Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vår resa!
För arbete inom IFO med barn och unga ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas innan anställning.
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "314/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss Arbetsplats
Strängnäs kommun, Individ och Familjeomsorg Kontakt
Tf Enhetschef Mottagnings- och familjeenheten
Minna Vaattovaara Minna.Vaattovaara@strangnas.se 0152-292 42 Jobbnummer
9632304