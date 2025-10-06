Socialsekreterare till Individ- och familjeenhetens barn- och familjegrupp
2025-10-06
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på http://www.gotene.se
, och vad livet i Skaraborg har att erbjuda på https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/gotenehttps://www.youtube.com/watch?v=nCtx-cGrzis
Vilka är vi?
Vi jobbar med barn och ungdomar 0-21 år, utreder och följer upp insatser.
Vi arbetar lösningsfokuserat utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Barn- och familjegruppen består idag av sju socialsekreterare, tre familjehemssekreterare och en 1:e socialsekreterare.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är barn- och ungdomsutredningar med uppföljningsansvar vad gäller insatser.
Vad kan du förvänta dig
Vi erbjuder gott samarbete, inarbetade rutiner, extern handledning och ett genuint närvarande ledarskap. Här kan du landa och fokusera ditt arbete på ett tryggt supportsystem runt dig. Vi är ett engagerat och motiverat team där vi är olika. Vi är också en mindre kommun med goda relationer till andra samarbetspartners och sist men inte minst är vi en omtänksam arbetsgrupp.
Hos oss får du bra och trevliga kollegor med inställningen att man alltid hjälps åt och du får möjlighet att påverka din egen arbetsmiljö. Då utveckling är en viktig del i vårt arbete kommer du att få påverkansmöjligheter och vara med att utveckla verksamheten. Förutom ett gott arbetsklimat erbjuder vi också en god arbetsmiljö.
Vem söker vi
Vi söker efter en ny medarbetare med genuina intressen för socialt arbete med barn, ungdomar och deras omsorgspersoner.
Vi söker dig som är utbildad socionom. Du ska ha ett gott engagemang för barn som far illa samt vilja bidra med nytänkande och metodutveckling. Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning. Vi förutsätter att du är en empatisk, trygg person med god personlig mognad, god samarbetsförmåga samt att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har en god förmåga till reflektion och analys samt kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Du som arbetat med myndighetsutövning tidigare vet att det är ett oerhört givande arbete och till dig som inte provat vill vi uppmuntra att våga söka. Det är lärorikt och ger en stor förförståelse för allt socialt arbete inom både offentlig och privat sektor.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning, på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Körkort är ett krav. Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringstiden så ansök redan idag.
Välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/73". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Götene kommun
(org.nr 212000-1652) Kontakt
Kristina Järman, enhetschef 0511-386299
9542552