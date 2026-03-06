Socialsekreterare till Individ och familjeomsorgen
Sollefteå kommun, IFO / Administratörsjobb / Sollefteå Visa alla administratörsjobb i Sollefteå
2026-03-06
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun, IFO i Sollefteå
Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål, här bor människor med stark framtidstro.
Arbetsplatsen är centralt belägen och det finns ett stort urval av lunchrestauranger, närhet till en stor park och inte minst till vår vackra älv som rinner precis intill kommunhuset. Utefter den passar en friskvårdspromenad för njutning och återhämtning fint alla årstider på året.
Hos oss blir du en viktig person redan från start! Genom god stämning och stöd i arbetet hoppas vi att du ska trivas och se en framtid på vår arbetsplats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Vi söker nu en LSS/Socialpsykiatri handläggare till ett vikariat då en av våra medarbetare är föräldraledig.
Som socialsekreterare hos oss kommer du att utreda behov, fatta beslut samt följa upp beviljade insatser för den enskilde medborgaren enligt LSS och SoL. Arbetet som LSS-handläggare är viktigt, inspirerande och utvecklande.
Det dagliga arbetet innefattar utredning och uppföljningar av beslut samt dokumentation i systemet LifeCare. I arbetet ingår det att du samarbetar med den enskilde, dennes anhöriga, med kollegor, utförare och andra professioner internt och externt. Du kommer att ges goda möjligheter att påverka och bidra till det utvecklingsarbete som pågår i verksamheten.
Vi erbjuder dig stödstruktur i form av introduktionsprogram, mentorskap, kollegial handledning och extern handledning. Utöver det erbjuder vi stöd i vardagen av en ärendehandledare som har handledning inom området, både i grupp och enskilt vid behov. Vi erbjuder grundläggande och riktade utbildningsinsatser samt friskvårdstimme alternativt friskvårdspeng.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Det bedöms som meriterande om du har erfarenhet av tidigare arbete inom socialtjänsten.
Du är självständig, har god samarbetsförmåga, är ansvarsfull och har förmåga att skapa förtroendefulla möten. Som person är du van att ta eget ansvar över din arbetsdag, planera och slutföra dina arbetsuppgifter.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310885". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun, IFO Kontakt
Enhetschef
Jessica Sundin 0620-68 29 11 Jobbnummer
9781768