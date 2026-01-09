Socialsekreterare till Individ och familj - sommarvikariat
Örnsköldsviks kommun / Socialsekreterarjobb / Örnsköldsvik Visa alla socialsekreterarjobb i Örnsköldsvik
2026-01-09
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Välfärdsförvaltningen söker socialsekreterare som vill jobba hos oss i sommar inom verksamhetsområdena vuxna och ekonomiskt bistånd.
Vi arbetar varje dag för att Örnsköldsviks medborgare ska få en bättre vardag. Vi ansvarar för socialtjänstens myndighetsutövning för barn och vuxna i behov av stöd och skydd. Runt våra handläggare finns även chefer, ärendehandledare, administratörer, verksamhetsutvecklare och övriga stödfunktioner där vi tillsammans arbetar för att ge våra kommunmedborgare rätt stöd i rätt tid.
Arbetsplatsen erbjuder hög kompetens, kunniga och engagerade medarbetare med stort intresse för både arbetsuppgifter och god arbetsmiljö. Ta chansen att komma och jobba med oss!Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Som sommarvikarie stöttar du upp verksamheten med följande arbetsuppgifter:
- Utredningar, beslut och uppföljning av stödinsatser utifrån gällande lagstiftning
- Vara behjälplig den ordinarie personalen i det löpande arbetet.Kvalifikationer
Socionomexamen eller pågående studier inom socionomprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För vissa tjänster krävs fullföljd VFU.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning, Procapita/Lifecare och/eller BBIC/IBIC.
Behovet är som störst under veckorna 28-32 och vi ser därför att du även kan arbeta under denna period.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Ange intresseområde i din ansökan samt bifoga CV och personligt brev. Rekrytering sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen in med din ansökan.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/647". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Ekonomiskt bistånd: Margona Berggren 0660- 88613 margona.berggren@ornskoldsvik.se Jobbnummer
9676868