Socialsekreterare till IFO:s vuxenmottagning
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Kramfors Visa alla socialsekreterarjobb i Kramfors
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Individ- och familjeomsorgen har som målsättning att arbeta mer med arbetsmiljö och friskfaktorer, ha ett nära och engagerat ledarskap, utveckla processer inom arbetet och implementera den nya lagstiftningen. Tillsammans ska vi skapa bra förutsättningar för att möta framtidens utmaningar och behov.
På enheten Mottagning vuxen och ekonomi arbetar 11 medarbetare fördelade på två grupper: vuxenmottagning och ekonomigrupp. Vi söker nu en socialsekreterare till vuxenmottagningsgruppen.
Vill du ingå i vår enhet där alla trivs, där det psykosociala arbetsmiljöarbetet är en del i vardagen och vi tillsammans skapar en socialtjänst i framkant? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss består dina arbetsuppgifter främst av att ta emot nya ansökningar av ekonomiskt bistånd och orosanmälningar/ansökningar gällande beroende, våld i nära relationer och socialpsykiatri. Du handlägger nybesök för ekonomiskt bistånd samt gör aktualiseringar med förhandsbedömningar i nämnda ärendetyper.
I tjänsten ingår beredskap efter kontorstid enligt schema. Vi tillämpar flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete finns. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag samt möjlighet till utbyte av semesterdagstillägg mot extra betald ledighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomutbildning eller motsvarande högskoleutbildning. Det är meriterande med erfarenhet av ekonomiskt bistånd och mottagningsarbete, alternativt andra områden inom socialtjänsten.
Vi ser att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt fästs vid din personliga lämplighet och dina personliga egenskaper såsom flexibilitet, samarbets- och initiativförmåga.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
