Socialsekreterare till IFO Gemensam mottagning - vuxen
2026-04-15
Sedan 2022 har socialtjänsten i Borlänge en gemensam mottagning dit samtliga ärenden kommer från våra borlängebor. Mottagningen agerar som navet i socialtjänsten och vi strävar efter att borlängebon ska mötas som en individ utifrån ett helhetsperspektiv och med hjälp av våra kompetenta medarbetare erbjudas en bra start och lotsas till rätt hjälp utifrån det enskilda behovet.
Den gemensamma mottagningen består i nuläget av 17 medarbetare med kompetenser från alla socialtjänstens myndighetsområden dvs ekonomiskt bistånd, beroende, VINR samt barn o unga. För att kunna möta våra klienters behov på bästa sätt har vi valt att dela in teamet i barn- respektive vuxenhandläggning. Teamet arbetsleds av tre 1:e socialsekreterare som tillsammans fördelar enhetens arbete. Enhetens ledningsstruktur består dessutom av biträdande enhetschef samt enhetschef.
Den Gemensamma Mottagningen är en del av Mottagnings- och förebyggandeenheten (MFE). I enheten ingår tillsammans med mottagningen även Socialjouren Dalarna och Familjerådgivningen samt flera förebyggande och främjande verksamheter som alla arbetar med råd och stöd i öppna former där myndighetsbeslut inte krävs.
Som medarbetare hos oss får du en gedigen introduktion där du får möjligheter att lära känna både uppdrag och kollegor. Du har dagligt handläggarstöd och en närvarande arbetsledning som finns med dig både i stora och små frågor. Vi erbjuder handledning, flextid, friskvårdsbidrag och ett aktivt arbetsmiljöarbete som skapar balans i vardagen. Hos oss får du dessutom möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och vara med och forma framtidens sociala arbete.
Självklart lockar också vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Om du får tjänsten har du dessutom förmånen att få kollegor som gillar att sätta guldkant i vardagen, ett stabilt ledarskap och en tro på att vårt jobb gör skillnad för Borlängebon.
Arbetsuppgifter
För att stärka arbetet med våra vuxna klienter ytterligare utökar vi nu teamet med en socialsekreterare med erfarenhet av ekonomiskt bistånd men även kunskap, kompetens och intresse för beroendefrågor samt VINR. Som socialsekreterare i mottagningen vuxen tar du emot, registrerar och hanterar anmälningar och ansökningar i vuxenärenden samt beslutar om och verkställer beslut i akuta ärenden.
För att kunna hantera alla inkommande ärenden till vår mottagning under tider med semester och annan frånvaro hjälps vi åt vilket kan komma att innebära att du får ta emot och registrera ärenden även gällande barn och unga.
Vi kommer att hålla intervjuer löpande under ansökningstiden, så tveka inte utan lämna din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av arbete inom Socialtjänstens myndighetsutövning gällande ekonomiskt bistånd. I arbetet krävs mycket goda kunskaper i det svenska språket såväl i tal som i skrift, goda kunskaper i engelska samt körkort B.
Meriterande för tjänsten är om du har erfarenhet av att arbeta med beroendeärenden och VINR. Meriterande är även om du har MI och Signs of safety-utbildning då vi i Borlänge arbetar efter dessa modeller.
Vi söker dig som har en trygghet i dig själv och är trygg i yrkesrollen med god förmåga att arbeta självständigt och kunna fatta egna beslut.
Du har förmågan till öppenhet, flexibilitet och prioritering av arbetsuppgifter. Vidare har du en mycket god förmåga att samarbeta med såväl kollegor som Borlängebor och andra samarbetspartners.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319256".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
(org.nr 212000-2239)
Röda vägen 50
)
781 81 BORLÄNGE
För detta jobb krävs körkort.
Borlänge kommun, Mottagnings- och förebyggandeenheten
Biträdande enhetschef
Anita Nylén 0243-741 68
9854943