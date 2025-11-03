Socialsekreterare till Gemensamma Mottagningen
Socialtjänsten i Borlänge har sedan några år tillbaka en Gemensam Mottagning dit alla ärenden från Borlängeborna kommer i ett första skede. Mottagningsteamet är navet i socialtjänsten i Borlänge kommun där Borlängeborna möts som en individ utifrån ett helhetsperspektiv, vilket ger förutsättningar för att se vår Borlängebos behov över enhetsgränserna. I mottagningsteamet tas initiala beslut och ärenden skickas sedan vidare till utredande enheter för vidare behov av hjälp, stöd och insatser.
Mottagningsteamet består av medarbetare med kompetenser från alla Socialtjänstens myndighetsområden som beroende, ekonomiskt bistånd, VINR samt barn, unga o familj. Arbetet leds av två 1:e socialsekreterare som arbetar närmast teamet. Enhetens ledningsstruktur består dessutom av biträdande enhetschef samt enhetschef och i organisationen finns även en metodstödsfunktion.
Den Gemensamma Mottagningen är en del av Mottagnings och förebyggandeenheten (MFE). I enheten ingår tillsammans med Mottagningen även Socialjouren Dalarna och Familjerådgivningen samt flera förebyggande och främjande verksamheter som alla arbetar med råd och stöd i öppna former där myndighetsbeslut inte krävs. Allt utifrån den nya socialtjänstlagens fokusområden för att tidigt skapa goda förutsättningar för våra unga medborgare.
Nu söker vi söker dig som vill bli en del av vårt gäng, som har viljan att bredda din kompetens, dela med dig av din kunskap och bidra till verksamhetens utveckling samt möta borlängeborna där de är för att lotsa dem vidare till det stöd och den hjälp de kan behöva.
Borlänge kommun värnar om alla borlängebor vi möter i vår arbetsvardag samt alla våra medarbetare.
Vi erbjuder idag alla våra medarbetare:
• introduktion
• dagligt handläggarstöd
• närhet till chefer
• systematiskt kvalitetsarbete
• metodstöd
• flextid
• friskvårdsbidrag
• aktivt arbetsmiljöarbete
Utöver det interna introduktionsprogrammet så ingår även deltagande i Yrkesresan. Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling från Socialstyrelsen anpassad för socialtjänstens medarbetare och är framtagen genom ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS).
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Om du får tjänsten har du dessutom förmånen att få kollegor som gillar att sätta guldkant i vardagen, ett stabilt ledarskap och en tro på att vårt jobb gör skillnad för Borlängebon.
Arbetsuppgifter
Den gemensamma mottagningen är ingången till alla Socialtjänstens ärenden.
Som socialsekreterare i mottagningen tar du emot, registrerar och hanterar anmälningar och ansökningar i barn- och vuxenärenden samt beslutar om och verkställer beslut i akuta ärenden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och några års erfarenhet av arbete inom Socialtjänstens myndighetsutövning och med en god kompetens och trygghet. I arbetet krävs mycket goda kunskaper i det svenska språket såväl i tal som i skrift, goda kunskaper i engelska samt körkort B.
Meriterande för tjänsten är om du har erfarenhet från flera områden inom Socialtjänstens ansvarsområden. Meriterande är även om du har MI, Signs of safety samt BBIC-utbildning då vi i Borlänge arbetar efter dessa modeller.
Vi söker dig som har ett gediget intresse av att vilja möta vår Borlängebo utifrån ett helhetsperspektiv och en stark vilja att bidra till utveckling och att bredda din kompetens inom alla områden.
Vi söker dig som har en trygghet i dig själv och är trygg i yrkesrollen med god förmåga att arbeta självständigt och kunna fatta egna beslut.
Du har förmågan till öppenhet, flexibilitet och prioritering av arbetsuppgifter. Vidare har du en mycket god förmåga att samarbeta med såväl kollegor som Borlängebor och andra samarbetspartners.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
Ersättning
