Socialsekreterare till gemensam mottagning
2026-04-22
I Alvesta kommun - med cirka 20 000 invånare i södra Sveriges mittpunkt - får du vara med och skapa framtidens hållbara samhälle. Här möts ett starkt näringsliv, högkvalitativ kommunal service och en attraktiv livsmiljö med både levande tätorter och naturnära landsbygd. Med goda kommunikationer via järnväg, flyg och väg är möjligheterna nära - oavsett om du vill utvecklas i din yrkesroll eller i livet.
Vi är cirka 2 000 medarbetare som varje dag arbetar för att göra skillnad. Vår värdegrund - delaktighet, engagemang och tillit - genomsyrar allt vi gör. Genom goda möten och öppen dialog skapar vi en arbetsplats där idéer får växa och där varje medarbetare blir sedd och uppskattad.
Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på hållbar utveckling i linje med FN:s Agenda 2030. Tillsammans bygger vi ett tryggt och attraktivt Alvesta - för invånare, företag och besökare.
Förvaltningen för Arbete och Lärande ansvarar för bland annat individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och sysselsättning samt vuxenutbildning och gymnasieskola. Vårt grunduppdrag är att erbjuda utbildning och stöd och insatser utifrån individens behov och förutsättningar. Genom tidiga, främjande och förebyggande insatser bedriver vi ett målinriktat arbete i samverkan med andra samhällsaktörer.
Avdelningen för Individ- och familjeomsorgen består av fyra enheter; IFO team 1, IFO team 2, Boendestödsteamet samt Stöd- och behandlingsenheten. Avdelningen ansvarar för handläggning och verkställighet inom verksamhetsområdena barn (SoL och LVU) och vuxen missbruk (SoL och LVM), socialpsykiatri (SoL), ekonomiskt bistånd och våld i nära relationer (SoL).
2 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-22

Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i gemensam mottagning är du kommunens första kontakt med socialtjänsten. Det innebär att du hanterar alla inkommande ärenden som på olika vis kommer till socialtjänstens kännedom. Du hanterar ärenden enligt lagrummen SoL, LVU, LVM samt våld i nära relation. Du möter upp, bedömer om insatser och skapar en väg in på förvaltningen för att invånaren ska få ett samlat stöd utifrån sina behov.
Vår gemensamma mottagning är i en utvecklingsfas där vi ska utveckla vårt uppsökande arbete för att ännu bättre möta samhällets behov. Du kommer tillhöra ett tvärprofessionellt team, där din roll är viktig både för invånare, kollegor, och samverkansparter.
I arbetet ligger stort fokus på att upptäcka och bedöma behov hos invånare utifrån hela livssituationen. Vi arbetar för att alla ska få vägledning, råd och stöd utifrån sina behov oavsett hur eller varför kontakten upprättats med socialtjänsten.
I det dagliga arbetet ingår att träffa invånare, dokumentation, hembesök och ibland tjänsteresor.Kvalifikationer
För tjänsten krävs:
* Socionomexamen eller annan högskoleutbildning innehållande socialrätt som arbetsgivaren ser lämplig.
* Erfarenhet av arbete med myndighetsutövning, gärna inom kommunal regi.
* B-körkort för manuell bil.
* God förmåga att på korrekt svenska uttrycka dig i tal och skrift.
* God kännedom om rådande lagstiftning och dokumentationskrav.
* God förmåga att, med empati, engagemang och respekt, professionellt bemöta människor som befinner sig i svåra livssituationer.
* Flexibilitet och samarbetsförmåga är av vikt. Du ser samverkan som en självklar del i ditt arbete.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av liknande arbete. Det är också meriterande om du har erfarenhet av Lifecare, samt särskilt arbete med uppsökande verksamhet, våld i nära relation eller skadligt bruk och beroende.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi förutsätter att du är en trygg person med god personlig mognad samt att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Tempot kan tidvis vara högt och ställer krav på att du kan prioritera dina arbetsuppgifter. Är du den vi söker, kan vi erbjuda dig en möjlighet att utföra kvalificerat socialt arbete tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor, vid en avdelning med höga ambitioner när det gäller kvalitet, organisation och resultat.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320866/2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Alvesta kommun
342 80 ALVESTA
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Alvesta kommun, Förvaltningen för Arbete och lärande

Kontakt
Facklig företrädare nås via Alvesta kommuns Kontaktcenter 0472-150 00
