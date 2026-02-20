Socialsekreterare till gemensam mottagning
Norrtälje kommun, Enhetschefer barn och vuxna / Socialsekreterarjobb / Norrtälje Visa alla socialsekreterarjobb i Norrtälje
2026-02-20
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrtälje kommun, Enhetschefer barn och vuxna i Norrtälje
Vi erbjuder dig
I vår nuvarande enhet har vi förmånen att arbeta med målgrupperna barn och unga samt våld i nära relation. Vårt uppdrag innefattar även att informera invånare och professionella om socialtjänstens arbete genom att bland annat vara ute på föräldramöten, samverkansmöten och föreläsningar. I och med den nya Socialtjänstlagen och för att öka tillgängligheten för våra invånare kommer mottagningen att genomgå en förändring för att omfatta förhandsbedömningar för samtliga barn och vuxna och bli en gemensam mottagning för hela förvaltningen. Det kommer bli en spännande förändring!
Vi erbjuder:
• En välfungerande mottagningsgrupp med ett klimat där alla hjälps åt. Vi är en trygg grupp som sätter samarbete och trivsel på arbetsplatsen högt.
• Arbetsledare finns alltid tillgängliga för medarbetarna.
• 36 timmars arbetsvecka med start våren 2026.
• Vi har ett ovanligt stort administrativt stöd.
• Vi har årsarbetstid vilket innebär möjlighet till flexibelt arbete.
• Vi erbjuder möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens behov.
• Vi har kontinuerlig fortbildning med bland annat lärandefrukost, rättsvårdsfrukost och handledning.
• Vi har friskvårdsbidrag.
• Det finns möjlighet till semesterväxling, vilket innebär fler semesterdagar i utbyte mot semesterersättning.
• Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad.
Uppdraget
Vi har börjat arbetet mot hur den gemensamma mottagningen ska se ut för att kunna ge den bästa servicen till våra invånare.Du som kommer till oss kommer vara en del av förändringen och vi ser gärna att du har erfarenhet från att arbeta med myndighetsutövning gällande olika målgrupper. Planeringen är att den nya mottagningen ska gå igång under våren 2026.
Enhetens ansvar för barn/unga innefattar:
• Ta emot orosanmälningar och ansökningar, göra förhandsbedömningar och fatta beslut i ärenden där barn eventuellt är i behov av skydd eller stöd, med stöd av BBIC och Signs of Safety
• Företräda mottagningsenheten i samverkan med andra aktörer
• Samverka med andra enheter inom förvaltningen som till exempel utredning och öppenvård
Enhetens ansvar för vuxna innefattar:
• Ta emot ansökningar, göra förhandsbedömningar och fatta beslut avseende vuxna gällande ekonomi, skadligt bruk och våldsutsatthet
• Företräda mottagningsenheten i samverkan med andra aktörer
• Samverka med andra enheter inom förvaltningen som till exempel utredning och öppenvård
Det här behöver du ha med digPubliceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
• Socionomexamen
• Erfarenhet av handläggning av barn och unga enligt SoL och LVU
• B-körkort
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten
• Utbildning i BBIC och Signs of safety
• Utbildning inom våld i nära relationer
• Arbete med andra målgrupper inom myndighetsutövning
• Kunskap och erfarenhet om barn, ungdomar och vuxnas brottsutsatthet
• Kunskap och erfarenhet om riskbedömningsinstrument så som FREDA, SARA, PATRIARK eller SAM
• Annan relevant erfarenhet som kan hjälpa dig att utföra ett rättssäkert, empatiskt och gott socialt arbete
• Du tar initiativ och ser möjligheter
• Du uttrycker dig väl i tal och skrift
• Talar du fler språk och har erfarenhet från flera kulturer är det ett plus
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Välkommen till oss
Anställningsform, omfattning och start
•
Anställningsform: tillsvidareanställning
•
Omfattning: heltid
•
Tillträde: enligt överenskommelse
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307384". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje kommun
(org.nr 212000-0217) Arbetsplats
Norrtälje kommun, Enhetschefer barn och vuxna Kontakt
Enhetschef
Maja Lindgren Helin maja.lindgren-helin@norrtalje.se Jobbnummer
9753403