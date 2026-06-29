Socialsekreterare till Försörjningsstöd, tillsvidare och vikariat
Jönköpings kommun / Socialsekreterarjobb / Jönköping Visa alla socialsekreterarjobb i Jönköping
2026-06-29
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett varierande och utvecklande arbete där en dag aldrig är den andra lik? Välkommen att söka tjänsten som socialsekreterare inom försörjningsstöd.
Ditt nya jobb
Hos oss jobbar vi med att utreda rätten till bistånd. Vi jobbar mycket med vägen till egen försörjning och erbjuder utbildning i MIX som är vår utredningsmall. Som socialsekreterare hos oss erbjuder vi dig 7 timmars arbetsdag, flextid och en grundlig introduktion i arbetet. Vi arbetar med jourschema där vi stöttar varandra om någon är sjuk eller frånvarande. I Jönköpings kommun har vi även börjat med e-tjänst där våra kommuninvånare som är i behov av ekonomiskt bistånd kan ansöka digitalt.
Som socialsekreterare hos oss har du dessutom en rad olika stödfunktioner som ger dig trygghet i din arbetsroll. Stödresurser som finns att tillgå är bland annat en kommunjurist med socialförvaltningen som sitt arbetsområde. I arbetsteamet finns en förste socialsekreterare som ger handledning och finns som stöd när du fattar beslut i ärenden. Vi har väl utarbetade rutiner och processer och många kollegor att samarbeta med. Dessutom finns stöttning av din närmaste chef.
Din kompetens
Vi söker dig som har socionomexamen och det är önskvärt om du som söker har erfarenhet av handläggning av ekonomiskt bistånd eller har erfarenhet av annat myndighetsutövande uppdrag. Du är väl insatt i socialtjänstlagen och har MI utbildning. Det är meriterande om du har ett B-körkort.
Som person har du en god samarbetsförmåga, är flexibel och nyfiken. Du är van vid att arbeta i högt tempo och är intresserad av och har förmåga att motivera och stödja människor i processer som leder till självförsörjning. Du kan vidare prioritera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt och är mål- och resultatorienterad.
Du har goda kunskaper i svenska språket, både gällande tal-, läs- och skrift.
Vi lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Länk till förmånslistan: Förmåner
Välkommen till oss
Hos oss inom område Försörjningsstöd i Jönköpings kommun lägger vi stor vikt vid att tillsammans arbeta framåt mot och utveckla framtidens socialtjänst. Vi hjälps åt, lär av varandra och stimuleras av att dagligen vara med och utveckla och ta ansvar för verksamheten. Vi växer och behöver nu fylla på med nya medarbetare som vill vara med i detta arbete! Vi finns i nyrenoverade lokaler på Slottsgatan 5, Jönköping.
Bra att veta
I denna rekrytering tillsätts 1 tillsvidaretjänst, heltid, med tillträde 260815 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Rekryteringen avser även ett tidsbegränsat vikariat om 6 månader med tillträde och avslut enligt överenskommelse.
Urval för intervjuer kommer att ske under vecka 30.
I din ansökan vill vi att det finns ett CV samt bifogat examensbevis och aktuella tjänstgöringsintyg. All din tjänstgöring ska kunna styrkas med intyg där det framgår befattning och vilken omfattning du arbetat. Även om du redan arbetar hos oss behöver du visa upp examensbevis och tjänstgöringsintyg för tjänster du haft utanför kommunen. Ansökningar som inte uppfyller detta kommer inte att prioriteras.
Den här befattningen är arbetsvärderad och återfinns i basgrupp F. För mer information om befattningens löneintervall se: Lön och lönestatistik
Innan anställning är ska du lämna in ett för tjänsten relevant utdrag ur belastning- och misstankeregistret.
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se nedan. Fackliga representanter: Fackliga soc
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Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Lailla Chergui lailla.chergui@jonkoping.se 036-102212 Jobbnummer
9982309