Socialsekreterare till försörjningsstöd Team mottagning
2025-11-11
Är du van att möta människor i utsatthet? Är du tydlig i din kommunikation och gillar du när din arbetsdag innehåller det lite oväntade? Vi söker nu en socialsekreterare till Team mottagning på enheten inom Försörjningsstöd.
Ditt nya jobb
Som socialsekreterare på försörjningsstöds mottagning består dina arbetsuppgifter av:
- Att ge information och rådgivning till sökande när det gäller försörjningsstöd
- Göra en förhandsbedömning och utreda tillhörighet för personer som ansöker om försörjningsstöd
- Ta emot och hantera externa överflyttningar från andra socialförvaltningar
- Genomföra grundutredningar vid nybesök
- Handlägga jourärenden för icke aktuella personer genom besök eller telefon
- Samverka och samarbeta med både externa och interna aktörer
I arbetet mot målet att individen ska bli självförsörjande utgår vi från varje individs förutsättningar. Utredningstiden på mottagningen varierar beroende på medborgarens situation innan vi lämnar över till dem som arbetar mer riktat med processen mot självförsörjning. Arbetet på mottagningen är varierande då vi möter olika former av social problematik och även utvecklande då du får stödja personer i utsatta situationer. Ingen arbetsdag är den andra lik!
Din kompetens
Vi söker dig som har socionomexamen. Det är meriterande om du som söker har erfarenhet av handläggning av ekonomiskt bistånd, har arbetat med MIX, har MI utbildning och kännedom och erfarenhet av verksamhetssystemet Combine.
Som person har du en god samarbetsförmåga, är flexibel och nyfiken. Du är van vid att arbeta i högt tempo och är intresserad av och har förmåga att motivera och stödja människor i processer som leder till självförsörjning. Du kan vidare prioritera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt och är tydlig i din kommunikation.
Du har körkort B.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Som socialsekreterare på Försörjningsstöds mottagning utreder du rätten till försörjningsstöd där sökande inte tidigare haft försörjningsstöd eller det att familjesituationen förändrats. Vi jobbar med MI i vägen till egen försörjning. Vi använder utredningsmallen MIX som du ges utbildning i om det är nytt för dig.
Vi finns nu i nya och fräscha lokaler på Slottsgatan 5, Jönköping.
Bra att veta
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
