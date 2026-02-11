Socialsekreterare till försörjningsstöd, sommarvikarie
2026-02-11
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!
Publicering sdatum2026-02-11Beskrivning
Timrå kommun söker två vikarierande socialsekreterare (sommarvikarier) till Enheten för hållbar försörjning.
Enheten för hållbar försörjning består av tre verksamheter; Försörjningsstöd, Kompetenscenter och Kompetenscenter arbetsarena. Enhetens gemensamma syfte är att skapa förutsättningar och möjligheter för enhetens målgrupp att nå en egen hållbar försörjning. De tre verksamheterna leds av respektive enhetschef och samtliga medarbetare samverkar utifrån det gemensamma syftet.
I Timrå kommun arbetar vi utifrån en styrmodell som bygger på systemsyn med medborgarens behov i fokus. Vi tillämpar ett tillitsbaserat arbetssätt där vi har tät kontakt och arbetar i nära samarbete med dem vi möter, samt i aktiv samverkan med myndigheter och andra viktiga aktörer som har betydelse för möjligheten att nå egen försörjning. Dina arbetsuppgifter
Som vikarierande socialsekreterare under sommaren är dina arbetsuppgifter att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd, ha kontakt med sökande via telefon eller besök och i övrigt dokumentera och journalföra enligt gällande lagstiftning.
För att trivas och lyckas i uppdraget är det viktigt att du dels känner ett genuint intresse för människor, men också för samhället i stort då kunskap om andra myndigheter och aktörers regelverk är avgörande för att skapa förutsättningar för individer att nå egen försörjning. Du behöver ha lätt för att både ta kontakter och utveckla relationer samt att det är viktigt att du i ditt arbetssätt är målmedveten, lyhörd, ödmjuk, ansvarstagande och prestigelös. Vidare är det viktigt att du är flexibel och trygg i att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar och har lätt för att samarbeta med andra.
Vi erbjuder dig självklart en introduktion i arbetet och tät handledning under sommaren genom enhetens chef och specialistsocionomer. Arbetsplatsen präglas också av en stödjande, kollegial anda där man tar gemensamt ansvar och hjälper varandra vid behov.
Våra gemensamma utgångspunkter i arbetet som socialsekreterare är att:
• Människor vill komma till nytta och leva självständigt
• Människor kan mer än vad de själva och omgivningen ofta är medvetna om
• Känsla av sammanhang är avgörande för god hälsa och utveckling Kvalifikationer
Utbildning: Vi välkomnar särskilt ansökan från dig som är socionomstudent eller som nyligen har tagit socionomexamen. Du kan också vara beteendevetare eller ha annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Meriterande: Erfarenhet av dokumentationsstödet Lifecare samt god kännedom om gällande lagstiftning. Om du har gjort VFU inom ekonomiskt bistånd eller inom annan myndighetsutövning inom socialtjänsten är det meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Sommarvikariat enligt överenskommelse men du ska ha möjlighet att arbeta heltid under perioden 8 juni - 16 augusti 2026.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
För att bli aktuell för anställning kan det krävas att du i samband med intervju eller inför anställning:
• uppvisar giltig ID-handling
• vid behov styrker utbildning med betyg eller examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkort
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
För vissa tjänster kan säkerhetsprövning komma att genomföras i enlighet med gällande regelverk. Om tjänsten omfattas av säkerhetsprövning krävs att du genomgår och godkänns i denna. För ett fåtal säkerhetsprövade tjänster kan det, utöver krav på godkänd säkerhetsprövning, även krävas svenskt medborgarskap. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå kommun
(org.nr 212000-2395) Arbetsplats
Timrå Kommun Kontakt
Karin Sandström karin.sandstrom@timra.se 060-163315 Jobbnummer
9736445