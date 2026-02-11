Socialsekreterare till Försörjningsstöd mottagning
2026-02-11
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.
Söker du ett spännande och omväxlande arbete där man dagligen kommer i kontakt med olika typer av ärenden och frågeställningar? Välkommen med din ansökan till tjänsten som socialsekreterare till försörjningsstöd mottagning redan idag!
Avdelning socialtjänst - ekonomiskt bistånd inom arbetsmarknadsförvaltningen är uppdelat i två områden där område 1 består av administration och service, verksamhetsnära stöd samt SFA (samordning för arbete) och område 2 består av mottagningen och sex utredningsenheter. Avdelningens huvudsakliga uppgift är att utreda rätten till ekonomiskt bistånd i både nya och löpande ärenden samt stötta den enskilde till egen försörjning. Myndigheten bedriver utvecklingsprojekt och arbetar kontinuerligt med metodutveckling. Vår viktigaste uppgift är att balansera gott bemötande med rättssäker handläggning och stöd till egen försörjning.
Försörjningsstöd - mottagning är en enhet inom avdelningen som idag består av 20 socialsekreterare, en kvalificerad handläggare, två gruppledare och enhetschef. Enheten är kontaktvägen in till Socialtjänst - ekonomiskt bistånd.
Beskrivning av arbetsuppgifterSocialsekreterarens roll är att arbeta för att individen kommer ut i en egen försörjning och parallellt med detta handlägga ekonomiskt bistånd. Socialsekreterarna vid försörjningsstöd - mottagning har den första kontakten med de medborgare som söker ekonomiskt bistånd för första gången samt gör förhandsbedömning i alla ärenden som kommer i kontakt med enheten. I arbetet ingår att utreda och besluta om rätten till försörjningsstöd och bistånd till livsföring i övrigt i de ärenden där biståndsbehovet bedöms vara kortvarigt, max två månader. I arbetet ingår även att ge information och rådgivning gällande ekonomiskt bistånd och samhällsinformation i övrigt till kommunens invånare samt handlägga dödsboanmälan. Socialsekreteraren samverkar mycket med andra verksamheter inom och utom kommunen för att hitta lösningar för individen och samverkan är en viktig del av arbetet på försörjningsstöd - mottagning.
Du arbetar självständigt i handläggningsförfarandet men samverkar dagligen med kollegor i gruppen. Du använder dig av MI (motiverande samtal) som samtalsmetodik och standardiserade utredningsdokument. Vi har extern handledning. Arbetet på Försörjningsstöd - mottagning är beslutsintensivt men samtidigt spännande och omväxlande då man kommer i kontakt med olika typer av ärenden och frågeställningar.
Övriga uppgifter som ingår i rollen:* Begära in underlag för beslut.* Dokumentera ärenden.* Delta vid ärendedragningar.* Delta i enhetsmöten och arbetsplatsmöten.Publiceringsdatum2026-02-11Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du behöver ha tidigare erfarenhet av myndighetsutövning.
Det är meriterande med:
• Goda kunskaper i socialrätt och socialförsäkringssystem.
• Goda kunskaper i Microsoft 365.
• MI-utbildning (motiverande samtal).
• Erfarenhet av arbete som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd.
• Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer.
• Goda kunskaper inom verksamhetssystemet Lifecare.
Som person är du flexibel och trivs i en föränderlig vardag där du snabbt kan anpassa både synsätt och arbetssätt. Du har ett lugnt och lyhört bemötande och drivs av en stark vilja att hjälpa andra genom att hitta lösningsfokuserade vägar framåt. Din kommunikation är tydlig och du ser till att budskap och förväntningar blir klara för alla inblandade. Du tar beslut även under tidspress och visar gott omdöme även när förutsättningarna är begränsade. Du arbetar strukturerat, håller uppsatta tidsramar och prioriterar effektivt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Sanela Zuna, enhetschef, 018-727 61 35.
Fackliga företrädare: Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Månadslön
