Socialsekreterare till Försörjningsstöd Mottag, socialförvaltningen Centrum
2026-02-05
Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett omväxlande och utvecklande jobb där du dagligen träffar nya människor?
Vi söker nu medarbetare till oss på Mottagningsenheten för tillsvidareanställning.
Mottagningsenheten i Försörjningsstöd Centrum har sitt kontor på Skånegatan 9A. På enheten arbetar 17 medarbetare och tre 1:e socialsekreterare.
Som socialsekreterare på Mottagningsenheten består dina arbetsuppgifter av följande:
• Ge information och rådgivning till sökande när det gäller försörjningsstöd.
• Göra förhandsbedömning och utreda tillhörighet för personer som ansöker om försörjningsstöd.
• Genomföra grundutredningar för alla nybesök.
• Ta emot och hantera externa överflyttningar/ärenden från andra socialförvaltningar.
• Handlägga jourärenden för icke aktuella personer per telefon eller besök.
• Samverka och samarbeta både med interna och externa aktörer.
Mottagningsenheten erbjuder dig en gedigen introduktion, stöd från engagerade kollegor och förutsättningar för att själv kunna forma ditt arbete. Det är ett spännande och utmanande arbete. Som stöd i ditt arbete kommer du att ha tillgång till metodhandledning och extern processhandledning.
Om man frågar oss är det bästa med att arbeta i Mottagningsenheten att man som medarbetare får arbeta i en snabbt föränderlig miljö där man utvecklas enormt mycket, både professionellt och som individ. Som medarbetare hos oss blir man väldigt kunnig, inte bara inom socialt arbete utan även om hur samhället och dess individer fungerar, man blir även väldigt stark i sina juridiska kunskaper.
Om du vill vara del av arbetsgrupp där man hjälper och lär sig av varandra i en flexibel miljö, då hör du hemma hos oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du behöver även ha tidigare erfarenhet av myndighetsutövning genom arbete eller VFU. Det är meriterande om du har erfarenhet inom området försörjningsstöd/mottagningsarbete.
Då arbetet innebär mycket myndighetsdokumentation och kontakt med klienter och samverkanspartner behöver du behärska svenska språket i tal och skrift.
Vi ser det extra positivt om du är bekant med rådande dokumentations- och handläggningskrav som styr socialtjänstens arbete och har erfarenhet/kunskap om dokumentationsverktyget Treserva.
Du gillar när det händer saker och du har en positiv människosyn. För dig är det också självklart att bidra i enhetens metod- och verksamhetsutveckling. För att trivas i rollen som socialsekreterare hos oss, är det viktigt att du som person är trygg och stabil i dig själv, arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress. Vidare är du strukturerad och klarar att följa rutiner och riktlinjer.
Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. Du är mån om att ta reda på vilka förväntningar som finns hos uppdragsgivare och andra intressenter samt följer upp att dessa införlivas. Du är balanserad, positiv och observant i ditt kundbemötande.
Du visar även respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.
Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.
Vi hoppas att vi har väckt ditt intresse. Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss! Ersättning
