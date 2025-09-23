Socialsekreterare till Försörjningsstöd Hisingen
2025-09-23
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen!Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Ekonomiskt bistånd enheterna på Hisingen har c:a 120 medarbetare som arbetar indelat i fem olika enheter: mottagnings enheten som tar emot nya ärende och fyra enheter som handlägger pågående ärende. Inom enheterna arbetar två yrkeskategorier: socialsekreterare och socialassistenter.
Vi söker nu två socialsekreterare till Enheten för ekonomiskt bistånd 2 som är belägen på Höstvädersgatan 1. Enheten består av 16 socialsekreterare, en socialadministratör, två 1:e socialsekreterare och enhetschef.
Som socialsekreterare kommer du att i nära samarbete med interna och externa samarbetspartner ha ansvar för uppföljning av arbetsplaner upprättade tillsammans med den enskilde. Arbetet kräver mycket kontakt med våra brukare, andra myndigheter och övriga enheter inom förvaltningen. I det dagliga arbetet får du stöttning av en 1:e socialsekreterare.
På vår arbetsplats finns en bredd bland medarbetarna, där några har lång erfarenhet inom yrket medan andra med kortare erfarenhet bidrar med nya perspektiv och kunskap. Vi har personal i alla åldrar. Vi erbjuder en trevlig arbetsgrupp och goda utvecklingsmöjligheter i form av extern handledning och utbildning.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Du som söker ska ha en socionomexamen och erfarenhet som socialsekreterare med ekonomiskt bistånd. Du behöver vara väl förankrad inom områdets lagstiftning och förstå vikten av en rättssäker handläggning och vad detta innebär i praktiken. För att klara av uppdraget är det viktigt att du både kan arbeta med myndighetsutövning men samtidigt stötta och motivera individer.
I ditt arbete ingår att kommunicera och dokumentera och därför behöver du vara duktig på att formulera dig i både tal och skrift. Goda datakunskaper är ett krav och har du tidigare kunskaper i Treserva ser vi det som meriterande.
I din roll som socialsekreterare ser vi att du är strukturerad och har en förmåga att överblicka och prioriterar dina arbetsuppgifter. Du tar gärna eget ansvar för dina arbetsuppgifter och driver självständigt egna processer.
Då arbetet innebär ett tätt samarbete med både interna och externa samarbetspartner har du en god samarbetsförmåga och professionellt förhållningssätt. Du är positiv, öppen och tillgänglig samtidigt som du förmår förmedla struktur och målinriktning i klientarbetet. Då du i arbetet möter människor i en utsatt situation måste du i din yrkesroll ha ett bra bemötande och vara lugn och trygg i pressade och svåra situationer.
ÖVRIGT
Anställningsintervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278969". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Enhetschef
Amela Ciric amela.ciric@socialhisingen.goteborg.se 031-366 74 63 Jobbnummer
9521247