Socialsekreterare till försörjningsstöd, Danderyds kommun
Danderyds kommun, Vuxenavdelningen / Socialsekreterarjobb / Danderyd Visa alla socialsekreterarjobb i Danderyd
2026-06-05
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Vill du göra verklig skillnad och samtidigt vara med och utveckla framtidens socialtjänst? I Danderyds kommun arbetar vi nära både invånare och kollegor för att skapa hållbara lösningar i vardagen. Hos oss får du ansvar, inflytande och möjlighet att påverka, i en kommun med korta beslutsvägar, tydliga uppdrag och en stark samarbetskultur.
Vuxenavdelningen består av 33 engagerade medarbetare som tillsammans arbetar för att ge kommunens invånare rätt stöd i rätt tid. Vi är en stabil och sammansvetsad avdelning som präglas av hjälpsamhet, engagemang och ett gemensamt ansvar för både kvalitet och arbetsmiljö.
Vi söker nu två socialsekreterare till försörjningsstöd som vill bli en del av en arbetsgrupp bestående av tio kollegor och en gruppchef. Det är fem socialsekreterare som arbetar inom försörjningsstöd, två socialsekreterare inom våld i nära relation, två arbetscoacher samt en förvaltningsassistent. De lediga tjänsterna finns inom försörjningsstöd mottagning/felaktiga utbetalningar samt utredning.
Vi sitter i fräscha lokaler i Danderyds Centrum, endast 14 minuter från T‐Centralen. Hos oss får du nära arbetsledning, tydliga rutiner och goda möjligheter till kompetensutveckling. Samtliga medarbetare är delaktiga i arbetet med Nya socialtjänstlagen.
Varmt välkommen med din ansökan!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
En av de socialsekreterare inom försörjningsstöd som vi söker kommer arbeta inom mottagning och felaktiga utbetalningar medan den andra kommer arbeta inom utredning.
I rollen som socialsekreterare inom försörjningsstöd kommer du vara en del av vårt team som arbetar för att stötta den enskilde att hitta rätt väg till självförsörjning där fokus i handläggningen ligger på det sociala arbetet för den enskildes bästa. Du utreder tillhörighet och vistelse och gör en förhandsbedömning avseende behov. Du ger information och rådgivning till sökande om försörjningsstöd, utreder och fattar rättssäkra beslut om ekonomiskt bistånd utifrån Socialtjänstlagen. Till stöd för den enskilde samarbetar vi mycket med bland annat avdelningens arbetscoacher, förtroendeläkare och externa aktörer/ myndigheter.
För tjänsten som socialsekreterare inom mottagning och felaktiga utbetalningar ansvarar du, utöver ovan, även för att utreda felaktiga utbetalningar inom försörjningsstöd. Du blir en viktig kunskapsbärare i teamet genom att bidra till kvalitetssäkring och ge stöd till kollegor i handläggningen. Arbetet innebär att du samarbetar nära handläggare inom området, genomför möten med klienter och självständigt driver utredningar från start till mål. Du hanterar återkrav av felaktigt utbetalt bistånd och, när det behövs, upprättar du även polisanmälningar vid misstanke om bidragsbrott.
För båda dessa tjänster ser vi gärna att du delar vår uppfattning om att det sociala arbetet kräver ett klientnära arbetssätt där besök på kontoret och hembesök utgör grunden. Du har lätt för att förstå andra personers situation och ser den individuellt framtagna och uppdaterade individuella planen som nyckeln till en tydlig och framkomlig väg mot den enskildes mål om att bli självförsörjande. Du delar med dig av din kompetens och erfarenhet och bidrar till att fortsätta utveckla verksamheten.Kvalifikationer
För tjänsten som socialsekreterare inom mottagning och felaktiga utbetalningar söker vi dig som har:
• Socionomexamen alternativt en motsvarande utbildning som vi bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd.
• Erfarenhet av arbete i en mottagningsfunktion inom socialtjänsten.
• Erfarenhet av arbete med felaktiga utbetalningar.
• Har mycket god förmåga att kommunicera på svenska, i tal och skrift.
För tjänsten som socialsekreterare inom utredning söker vi dig som har:
• Socionomexamen alternativt en motsvarande utbildning som vi bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd.
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska, i tal och skrift.
För båda tjänsterna är det meriterande om du har:
• Erfarenhet och kunskap av att arbeta med våld i nära relationer.
• Arbetat i verksamhetssystemet Treserva.
Som person är du strukturerad, arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl samt slutför det som påbörjats enligt givna deadlines. Du visar på en god samarbetsförmåga med ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet samtidigt som du är bekväm med att arbeta självständigt. Du är stabil och hanterar stressfulla situationer på ett konstruktivt sätt. Dessutom har du har en social förmåga och har lätt för att skapa relationer med olika människor med ett professionellt bemötande i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar bra in i gruppen.
Intervjuer sker löpande så ansök gärna idag vid intresse.
Inför nyanställning utför Danderyds kommun utökad bakgrundskontroll. Mer information om processen lämnas när det bliraktuellt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vill du vara med och göra Sveriges bästa kommun ännu bättre? Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Besök gärna https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
för att ta del av mer information om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Där hittar du också information om bland annat våra förmåner och vår rekryteringsprocess.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Utbildningsbevis/intyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330245". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds Kommun
(org.nr 212000-0126)
Djursholms slott (visa karta
)
182 11 DANDERYD Arbetsplats
Danderyds kommun, Vuxenavdelningen Kontakt
Facklig företrädare nås via kommunens Kontaktcenter 08-568 910 00 Jobbnummer
9949494